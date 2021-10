Borgo San Donnino-Rimini 0-1: cronaca e tabellino

🔊 Ascolta l'audio

BORGO SAN DONNINO-RIMINI 0-1

IL TABELLINO

BORGO SAN DONNINO: 1 Frattini, 2 Bajic (35′ st 15 Dodi), 3 Vecchi, 4 Porcari (25′ st 19 Lancellotti), 5 Fogliazza, 6 Soregaroli, 7 Salami, 8 Som (1′ st 16 Rossi (45′ st 18 Amore)), 9 Bigotto, 10 Abelli, 11 Caniparoli. A disp.: 12 Ragone, 13 Venturini, 14 Casarini, 17 Romeo, 20 Marchi. All. Baratta.

RIMINI: 1 Marietta, 3 Haveri, 4 Tanasa (32′ pt 7 Tonelli), 5 Carboni, 6 Panelli, 10 Gabbianelli (42′ st 28 Cuccato), 11 Piscitella (23′ st 17 Ferrara), 18 Lo Duca, 21 Tomassini (17′ st 9 Mencagli), 26 Greselin, 30 Andreis (32′ st 8 Pari). A disp.: 22 Piretro, 27 Barbatosta, 31 Pietrangeli, 32 Germinale. All. Gaburro.

ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta.

ASSISTENTI: Nicola Di Meo di Nichelino e Gheorge Mititelu di Torino.

RETE: 43′ pt Gabbianelli.

AMMONITI: Piscitella, Porcari, Panelli, Fogliazza, Soregaroli, Rossi.

NOTE. Corner: 5-3.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini a Fidenza per continuare la sua striscia di vittorie, arrivata a quota cinque, e consolidare il primato in classifica (con 19 punti conquistati sui 21 a disposizione). Di fronte un avversario inedito: il Borgo San Donnino, 7 punti, che finora in casa ha inanellato tre pareggi.

Gaburro recupera Carboni e Panelli, entrambi partono dal primo minuti. Al centro dell’attacco torna titolare Tomassini. Greselin e Piscitella vincono i ballottaggi con Tonelli e Ferrara.

La partita. Si gioca. Nei primi 20 minuti sono i biancorossi a fare la partita, ma non succede nulla di rilevante.

La prima occasione è allora per i padroni di casa: al 25′ cross di Caniparoli, incornata di Bigotto, la retroguardia romagnola respinge.

Al 31′ Andreis finisce a terra in area, per l’arbitro si può proseguire.

Al 32′ Tanasa è costretto a lasciare il campo per un colpo alla testa. Al suo posto entra Tonelli.

Al 37′ traversone di Greselin e incornata di Andreis, sfera a fondo campo.

Al 38′ Bigotto non riesce ad intervenire sul cross di Vecchi.

Il finale di frazione è tutto di marca biancorossa.

Al 39′ cross di Andreis per Tomassini, che insacca. Ma c’è la bandierina dell’assistente alzata a segnalare il fuorigioco dell’attaccante. Gol annullato.

Al 42′ Andreis per Gabbianelli, che calcia di sinistro da dentro l’area, Frattini salva la sua porta.

Un minuto dopo lancio di Greselin per Gabbianelli, che si aggiusta il pallone e di sinistro fulmina il portiere di casa. Rimini in vantaggio al 43′ e sesto centro stagionale per il numero 10 di Gaburro.

Dopo due minuti di recupero si va all’intervallo con il Rimini avanti 1-0.

Si gioca la ripresa.

Al 6′ Piscitella scappa via sulla fascia e crossa, la difesa di casa ribatte, Tonelli recupera la sfera e mette ancora in mezzo, ma nessuno riesce ad arrivare sull’invitante pallone.

Al 9′ Andreis calcia di sinistro, Frattini respinge sui piedi di Gabbianelli, che si divora un gol fatto spedendo a lato a porta vuota.

Al 10′ il tiro a giro di Vecchi dal limite dell’ara termina a lato.

Al 24′ diagonale di Andreis, Frattini si tuffa alla sua destra e devia in corner.

Al 28′ punizione di Carboni dai venti metri, conclusione centrale parata senza patemi dall’estremo di casa.

Al 29′ azione insistita del Rimini, Tonelli prova a risolvere da dentro l’area, pallone che termina a lato di un soffio.

Alla mezzora Gabbianelli da calcio piazzato trova la testa di Panelli, che spedisce oltre la traversa.

Al 33′ cross di Vecchi per l’incornata di Caniparoli, Marietta è bravo a sventare la minaccia.

Sul ribaltamento di fronte conclusione di Tonelli dal limite dell’area, parata comoda per Frattini.

Al 36′ traversone di Tonelli per Mencagli, il cui colpo di testa è troppo debole per creare grattacapi al portiere di casa.

Al 40′ corner per gli emiliani: Soregaroli stacca sul secondo palo, pallone a lato di poco.

Al 41′ cross di Greselin e incornata di Mencagli, Frattini blocca senza patemi.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Il Rimini vince 1-0 e allunga a sei la sua striscia di vittorie consecutive. I ragazzi di mister Gaburro salgono a quota 22 in classifica, consolidando il loro primato.

