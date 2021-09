'Sulle strade cristiane per Gerusalemme'. Il racconto dal pellegrinaggio diocesano

🔊 Ascolta l'audio

In questi giorni è in corso in Puglia il pellegrinaggio diocesano presieduto dal Vescovo di Rimini Mons. Francesco Lambiasi dal titolo “Sulle strade cristiane per Gerusalemme”. Il viaggio dei pellegrini della Diocesi di Rimini è cominciato lunedì sul Gargano, da uno dei luoghi più visitati fin dal Medioevo, da coloro che arrivavano in Puglia per poi imbarcarsi verso la Terra Santa. Come attestato, nel Santuario Micaelico fondato dai Longobardi, nelle iscrizioni che si trovano nella grotta dell’Angelo. Trani, Bari, Brindisi, Lecce, e Santa Maria di Leuca le tappe successive. Si farà sosta anche ad Alessano, luogo di nascita di Don Tonino Bello, il sacerdote protagonista durante la guerra dell’ex Jugoslavia di una marcia a piedi fino alla Sarajevo assediata, l’anno prima della sua morte nel 1993.

Una cinquantina i partecipanti al pellegrinaggio, che si concluderà sabato.