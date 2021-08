Pallacanestro Titano: C Silver, formula e date della nuova stagione

🔊 Ascolta l'audio

Ad un mese dalla vittoria in Coppa, la Pallacanestro Titano conosce girone e formula della stagione di C Silver Umbria-Marche 2021-2022.

La regular season comincerà nel weekend del 9-10 ottobre, con le 16 squadre che saranno divise in due raggruppamenti. Classico giro di andata e ritorno (a fine gennaio le ultime gare), poi fase a orologio con ulteriori otto partite da giocarsi fino al 10 aprile.

Le squadre 1ª, 3ª, 5ª e 7ª affronteranno in andata e ritorno 2ª, 4ª, 6ª e 8ª dell’altro girone e viceversa. I punti si sommeranno a quelli della prima fase e andranno a formare una classifica unica. Per le prime otto saranno playoff, con due turni al meglio delle cinque gare. Le due vincenti saranno promosse in C Gold. Per chi si classificherà nelle posizioni dalla 13ª alla 16ª saranno invece playout. È prevista una retrocessione.

GIRONE A: Pall. Titano, Upr Montemarciano, Bartoli Mechanics MBA, Basket Giovane Pesaro, Loreto Pesaro, Acqualagna, Aurora Jesi, Urbania.

GIRONE B: Recanati, Tolentino, Perugia, Bk Club Fratta Umbertide, Porto San Giorgio, Junior Porto Recanati, Gualdo, Ascoli.

“COPPA DEL CENTENARIO C SILVER MARCHE UMBRIA”

Le 16 squadre giocheranno la “Coppa del Centenario C Silver Marche Umbria” divise in quattro gironi da quattro. Partite di sola andata, le prime accederanno alla Final Four. Inizio previsto per il 25-26 settembre.