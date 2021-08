Alice Righi completa l'attacco del Riccione Volley

🔊 Ascolta l'audio

Sono l’esperienza e la grinta di Alice Righi a completare l’attacco della nuova serie C Riccione Volley. Con l’ingaggio dell’opposto marchigiano, classe 1990, si completa il roster biancoblu per la stagione 2021-2022 in un mix di esperienza e di tante forze giovani. La presenza proprio di Righi oltre che Magnifico e Santini garantiranno l’indispensabile apporto di maturità e determinazione, ad una squadra con età media poco superiore ai 19 anni che si pone come principale obiettivo quello di crescere divertendosi, regalandosi, perché no, anche belle soddisfazioni.

Alice inizia a giocare a pallavolo nelle giovanili della Pallavolo Bottega (PU) esordendo in C a 16 anni ed in B2 a 18. A 19 anni si trasferisce al Volley Pesaro dove centra la promozione in B1. Dopo Pesaro è la volta di Montecchio in Serie C, per Alice, squadra del suo paese, qui conquista quattro finali playoff e la Coppa Marche. Il primo anno a Montecchio Alice l’ha vissuto in concomitanza con l’allora Serie A della Scavolini Pesaro, dove partecipava agli allenamenti ed alle trasferte di Champions League come dodicesima giocatrice. Nell’ultima stagione in forza al Blu Volley Pesaro di Serie C.

Le prime parole in biacoblu di Alice Righi: “Ho scelto Riccione per l’entusiasmo che ho percepito quando ci siamo conosciuti e per l’ambizione del progetto che punta seriamente sulle giovani. La Società mi è sembrata molto seria e formata da persone competenti ed appassionate che fanno del Volley la loro passione, prima che un “lavoro”. Inoltre la prospettiva di confrontarmi in un campionato mai provato prima è stata la spinta decisiva per scegliere Riccione. Sono sicura che ci divertiremo e per quanto mi riguarda mi metterò a disposizione della squadra cercando di trasmettere alle giovani i valori positivi ed aiutarle a crescere”.