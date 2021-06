Erba Vita New Rimini domenica a Rovigo per confermare i progressi

🔊 Ascolta l'audio

Terzo turno di campionato e altre due partite in trasferta per Erba Vita New Rimini Baseball, impegnata nel girone E della serie A di baseball.

Domenica alle 11.00 e alle 15.30 la squadra del manager Mike Romano sarà in Veneto per sfidare Itas Mutua Rovigo BSC, alla pari in classifica coi riminesi e reduce dallo stesso ruolino: doppia sconfitta con la testa di serie Macerata, costretta contro Rovigo sempre a rimontare; pareggio con Bologna al debutto.

Neopromossa, dopo la scorsa stagione al vertice del suo girone in serie B, Itas Mutua Rovigo è guidata nel dugout dal cubano José Soto Diaz.

Fra gli atleti di punta, sicuramente l’ex Fortitudo Nick Nosti e Nick Morreale, in prestito da San Marino. Sul monte si sono sin qui alternati Filippo Crepaldi e Nick Morreale nella prima gara, il dominicano Castillo Reyes e Pablo Pietrogrande quale partente nella partita del pomeriggio.

Sul fronte Erba Vita New Rimini sono recuperati tutti i lanciatori e il rientro di Aiello e Tognacci garantisce una rotazione completa sul monte. Il manager Mike Romano coi pitching coach Del Bianco e Uberti dovrà decidere se riaffidare il ruolo di partente agli ottimi Di Giacomo e Ridolfi, oppure fare scelte diverse.

“Rovigo è una buona squadra, completa in ogni reparto – commenta il coach Gilberto Zucconi – con un mix di esperienza e gioventù, oltre a giocatori stranieri che ben conosciamo. Li affronteremo senza timori, la squadra sta maturando, è conscia che questo livello per noi è sostenibile e che migliorando di partita in partita ci ricaveremo il nostro spazio”.

Intanto in settimana al campo di Riccione ha fatto visita alla squadra Dan Bonanno, referente in Europa della Major League con un passato tecnico sia a Rimini che a Santarcangelo. “Ci siamo confrontati su alcune idee – dice il Direttore Tecnico Andrea Evangelisti – e abbiamo condiviso con lui la possibilità di iniziative di promozione del nostro sport. Dan è una persona affezionata al baseball riminese e un ottimo amico di tutti noi. Il progetto New Rimini lo ha interessato e incuriosito. Continueremo a vederci e a confrontarci”.

Erba Vita, main sponsor di New Rimini Baseball Softball distribuirà alla squadra avversaria i suoi prodotti per l’attività sportiva e un coupon per l’acquisto scontato presso un punto vendita di Rovigo.

Ogni confezione omaggio contiene campioni di prodotti per l’attività sportiva, il gel igienizzante mani ValGel e un portachiavi multiuso a brand Erba Vita.

Nello specifico, lo sconto comprende una linea energetici, tra cui Magnesio Potassio + Vitamina C, per una carica completa sul campo, i prodotti della Linea DOL specifica per supportare le articolazioni e il nuovo e riformulato Omega 3 in perle per sostenere le funzionalità cardiovascolari.