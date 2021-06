Asd femminile Riccione, pari con la Jesina nell'ultima gara casalinga della stagione

🔊 Ascolta l'audio

Asd femminile Riccione-Jesina 1-1

IL TABELLINO

Asd femminile Riccione: Fara, Dalla Chiara (58’ Manara), Magnani, Rodriguez, Albani (68’ Dominici), Semprini, Perone, Schipa, Marcattili (41’ Frison), Piergallini (83’ Russarollo).

Jesina: Generali, Picchio, Crocioni (72’ Ventura), Battistoni, Zambonelli, Mosca (65’ Stimilli), Iacchini (61’ Oleucci), Gambini, Fontana, Laface, Verdini.

Reti: 21’ Marcattili (Ri), 80’ Fontana (Je).

Ammonite: Dominici, Calli.

Espulsi: Iencinella, Casadei.

CRONACA E COMMENTO

Riccione e Jesina si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1 allo stadio comunale Calbi di Cattolica; romagnole in vantaggio nella prima frazione di gioco con Marcattili, raggiunte a dieci minuti dal termine dalle marchigiane a segno con Fontana. Due le reti annullate per fuorigioco, al 50’ a Schipa per fuorigioco e all’84’ a Fontana. Espulsi nel corso della gara i due tecnici Iencinella e Casadei.

Risultati GIRONE C

Aprilia Racing-Ducato Spoleto 3-0

Arezzo-Filecchio 3-2

Pistoiese-Bologna 5-2

Sassari Torres-Roma XIV Decimoquarto 5-1

Riccione-Jesina 1-1

Vis Civitanova-Cella 1-1

La classifica del girone C: Sassari Torres 55, Bologna e Arezzo 52, Filecchio 46, Jesina 34, Pistoiese 31, Aprilia 29, Riccione 20, Decimo Quarto Roma 19, Cella 12, Vis Civitanova 9, Spoleto 1.

Di seguito le dichiarazioni del mister Federico Casadei: “È stata una bella partita giocata con agonismo e determinazione da entrambe le parti; gli elementi contati a disposizione e le defezioni avute nel corso della gara ci hanno fatto respirare corto ma siamo ugualmente riusciti ad organizzare delle buone trame di gioco, ottenendo un risultato sostanzialmente giusto; rigiocare con il pubblico è stata una sensazione di rinascita, una nuova ripartenza verso la normalità; dispiace per la mia espulsione ma si è creato un malinteso che è stato poi chiarito”.

Ufficio Stampa

Asd femminile Riccione