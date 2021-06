Apre giovedì il supermercato Aldi sulla statale

🔊 Ascolta l'audio

Pronto ad aprire il nuovo supermercato della Catena Aldi sul tratto riminese della statale il primo del gruppo tedesco in città. L’inaugurazione sarà giovedì 24 giugno 2021. Il punto vendita, il 16esimo in regione, viene definito un “discount di qualità” e darà lavoro a 15 addetti.

Il negozio è ampio 1.000 m2 e ha 93 parcheggi esterni. Nell’ambito dei lavori di costruzione, il cantiere era iniziato a gennaio, è stato rifatto il marciapiede e dei corselli di accesso, sono stati piantumati alcuni giovani alberi e sono stati adeguati gli impianti a rete. Il negozio si è dotato di un impianto fotovoltaico dalla portata di 48,45 kWp.

Circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane, con 130 referenze tra frutta e verdura e 30 marche esclusive. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30. In aggiunta alle promozioni settimanali previste regolarmente, ALDI festeggia la nuova apertura con importanti offerte in sottocosto.