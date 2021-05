Gara1: San Marino-Fiorentina 19-0 (7°)

🔊 Ascolta l'audio

Finisce con una vittoria al settimo la prima gara di questa stagione 2021 del San Marino Baseball. I ragazzi di Doriano Bindi prevalgono sulla Fiorentina per 19-0, con match deciso subito fin dalle prime battute, con quattro punti al primo e quattro al secondo inning. Buone cose in attacco da parte di tutti, con tre valide per Ferrini, Epifano, Morresi e Pulzetti. Quattro le basi ball concesse a Celli, cinque quelle per Tromp. Sul monte il partente è Luca Di Raffaele, rilevato da Mazzocchi. Vincente il terzo pitcher di giornata, Nicola Garbella.

Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Bill Holmberg ed Enrico Obletter.

LA CRONACA. Tra primo e secondo i padroni di casa allungano in maniera importante. Ferrini è il primo uomo in base (singolo), Angulo lo segue su errore della difesa e Celli tocca una valida. Le basi ball a Tromp (1-0) e Reginato (2-0) forzano i primi punti sammarinesi, mentre sulla rimbalzante di Garbella c’è un errore della difesa e ne entrano altri due (4-0). Nel secondo stesso tipo di copione, con Ferrini (errore), Angulo (singolo) e Celli (base) a riempire i cuscini. Un lancio pazzo vale il 5-0, la base a Tromp il 6-0 e la volata di Reginato il 7-0, mentre l’ottavo punto arriva su una grounder di Giovanni Garbella.

La partita è bene indirizzata, anche perché sul monte i tre lanciatori proposti non corrono pericoli. Per Luca Di Raffaele tre buoni inning senza subire valide. Per Mazzocchi e Nicola Garbella due riprese e per entrambi quattro strike-out.

San Marino segna il punto del 9-0 al 3° (volata di Reginato), quelli del 10-0 e 11-0 al 4° (valida di Pulzetti e base a Tromp). Tra 5° e 6°, infine, gli otto punti che fissano il finale di gara sul 19-0.

SAN MARINO – FIORENTINA 19-0 (7°)

FIORENTINA: Es-Soufi ss (0/3), Martin Perez dh (0/3), Gozzini ec (0/3), Biffoli (Panichi 0/1) 3b (1/2), M. Krasniqi (L. Krasniqi 0/1) r/1b (0/1), Rassizad (Miglietta 0/1) es (1/2), Anichini (Puccinelli r) 1b (0/2), Della Nave (Banci 0/1) ed (0/1), Cialli 2b (0/2).

SAN MARINO: Ferrini (Berardi 0/0) 1b (3/5), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/0) 2b (2/4), Celli ec (1/2), Tromp es (0/1), Reginato (Di Fabio 1/1) ed (0/1), G. Garbella (Beccari 0/2) dh (0/4), Epifano ss (3/4), Morresi r (3/4), Pulzetti 3b (3/5)

FIORENTINA: 000 000 0 = 0 bv 2 e 3

SAN MARINO: 441 253 = 19 bv 16 e 0

LANCIATORI: A. Krasniqi (L) rl 3, bvc 7, bb 6, so 1, pgl 5; Sinforici (r) rl 1.2, bvc 7, bb 5, so 1, pgl 7; Menoni (f) rl 1.1, bvc 2, bb 4, so 1, pgl 3; Lu. Di Raffaele (i) rl 3, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0; Mazzocchi (r) rl 2, bvc 2, bb 0, so 4, pgl 0; N. Garbella (W) rl 2, bvc 0, bb 0, so 4, pgl 0.

NOTE: triplo di Pulzetti; doppi di Ferrini, Angulo, Celli ed Epifano (2).