Sintecnica Basket Cecina-RivieraBanca Basket Rimini 65-70 (12-18, 24-15, 19-16, 10-21)

IL TABELLINO

Sintecnica Basket Cecina: Obinna Nwokoye 11 (3/8, 0/0), Saverio Bartoli 11 (2/3, 2/4), Kirill Korsunov 10 (2/3, 2/4), Alessandro Ceparano 10 (3/4, 1/4), Costantino Bechi 9 (2/7, 1/1), Manuel Di meco 7 (3/3, 0/0), Enrico Trassinelli 5 (1/1, 1/1), Anoir Filahi 2 (1/2, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 29 3 + 26 (Obinna Nwokoye 9) – Assist: 11 (Saverio Bartoli 4).

RivieraBanca Basket Rimini: Alexander Simoncelli 18 (3/4, 3/8), Giorgio Broglia 17 (7/10, 0/0), Nicholas Crow 12 (0/2, 4/10), Borislav georgiev Mladenov 11 (4/9, 1/1), Eugenio Rivali 6 (3/5, 0/1), Matteo Ambrosin 6 (2/5, 0/1), Filippo Rossi 0 (0/1, 0/1), Carlo Fumagalli 0 (0/3, 0/1), Niccolò Moffa 0 (0/1, 0/2), Alessandro Alviti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 8 / 13 – Rimbalzi: 25 9 + 16 (Giorgio Broglia 7) – Assist: 5 (Alexander Simoncelli, Carlo Fumagalli 2)

L’OTTAVA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A E LA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Ottava e ultima giornata di regular season della Serie B Old Wild West girone A, con RivieraBanca Basket Rimini impegnata al Palasport “Franco Poggetti”, tana del Basket Cecina. Coach Massimo Bernardi deve ancora fare a meno di Francesco Bedetti, per il quale la stagione è finita. Assente anche capitan Rinaldi.

La partita sarà trasmessa in differita su Icaro TV (canale 91) domenica alle 22:00 e lunedì dopo le 23:15.

Rimini parte con Rivali, Rossi, Mladenov, Crow e Broglia. Cecina risponde con: Di Meco, Korsunov, Ceparano, Nwokoye e Bechi.

Il primo canestro del match è di Mladenov (0-2). Pareggia Nwokoye (2-2). Broglia a segno dalla media: 2-4. Di Meco fa 1/2 dalla lunetta (3-4). Broglia da due 3-6. Di Meco replica: 5-6. Ancora Broglia: 5-8. Korsunov impatta dall’arco: 8-8 al 5′. Ancora Broglia per il nuovo vantaggio di RBR: 8-10. Di Meco da due: 10-10 a -3’52”. Rivali ed è 10-12. Fuori Rossi e Broglia (gravato di due falli), dentro Simoncelli e Ambrosin. Errore in attacco di Ambrosin e ripartenza dei locali, con due punti di Korsunov: 12-12. Ambrosin fa 1/2 ai liberi: 12-13 a -1’50”. Simoncelli da tre: 12-16 a -48″. Schiacciata in contropiede di Mladenov e massimo vantaggio Rimini sul 12-18 a -18″. Time out Cecina. Il primo tempino finisce così, con RBR avanti di sei: 12-18.

Apre il secondo parziale la tripla di Korsunov: 15-18. Risponde da tre Simoncelli: 15-21. Anche Trassinelli dall’arco: 18-21. Canestro di Bartoli e fallo di Ambrosin: il giocatore di casa completa l’azione da tre punti ed è perfetta parità sul 21-21 a -7’56”. Simoncelli da tre e subisce fallo, ma non sfrutta l’aggiuntivo: 21-24. Dalla lunga distanza Bartoli pareggia: 24-24. Ceparano dall’arco per il primo vantaggio di Cecina: 27-24 a -6’29”. Bartoli continua la sagra della tripla ed è massimo vantaggio dei locali: 30-24 -5’48”. Time out Rimini. Mladenov da sotto: 30-26. Nwokoye per il 32-26. Nwokoye fa 1/2 dalla linea della carità: 33-26 a -4′. Crow da tre: 33-29 a -3’13”. Nwokoye dalla media: 35-29. Nwokoye fa ancora 1/2 ai liberi: 36-29. Simoncelli dalla lunetta realizza il primo e sbaglia il secondo: 36-30. Time out Cecina a -1’39”. Time out Rimini a -15″. Crow da tre conclude una frazione in cui si sono segnate ben nove bombe: 36-33 all’intervallo lungo.

Cecina ha tirato da due con il 50% (7/14), da tre con il 60% (6/10) e dalla lunetta con 4/7. Rimini ha risposto con 8/20 da due, 5/15 da tre e 2/5 ai liberi.

Si ricomincia da dove ci era lasciati: tripla di Crow e perfetta parità sul 36-36. Bechi da tre: 39-36. Ceparano realizza e subisce fallo: sbaglia però l’aggiuntivo (41-36 a -6′). Simoncelli prima ci prova da tre (non va), poi fa canestro da dentro l’area, subendo fallo: azione da tre punti e tabellone che segna 41-39. Nwokoye fa 1/2 ai liberi: 42-39 a -5′. Ambrosin dalla media per il -1 RBR: 42-41. Azione da tre punti di Ceparano: 45-41. Crow ancora dall’arco: 45-44 a -3’50”. Bechi fa 2/2 ai liberi: 47-44. Arresto e tiro di Rivali: 47-46. Antisportivo a Simoncelli: Nwokoye fa 2/2 dalla lunetta (49-46). Bartoli dai cinque metri: 51-46. Ceparano da due: 53-46. Ambrosin fa 1/2 ai liberi: 53-47. Filahi sbaglia, poi gli riesce la correzione: 55-47. Di Broglia l’ultimo canestro della frazione. 55-49 al 30′.

Di Broglia anche i primi due punti dell’ultimo quarto, arrivano dalla lunetta: 55-51. Korsunov a segno: 57-51. Simoncelli dall’area: 57-53. Replica Bechi: 59-53. Coast to coast di Mladenov: 59-55. Trassinelli: 61-55. Azione da tre punti per Broglia: 61-58. Canestro di Bechi: 63-58. Ambrosin dall’area: 63-60 a -5’26”. Time out Bernardi a -4’52”. Simoncelli per il -1: 63-62. Di Meco sullo scadere dei 24″: 65-62. Time out Rimini a -3’22”. Simoncelli ai liberi fa 1/2: 65-63. Time out per i locali a -3′. Quinto fallo di Di Meco. Mladenov da tre per il sorpasso: 65-66. Ceparano regala palla, Rivali ringrazia e allunga: 65-68. Per Broglia rimbalzo offensivo e canestro: 65-70 a -20″. Time out. Finisce così.

Rimini vince di cinque: 65-70 e sale momentaneamente al secondo posto in classifica con 30 punti (15 vinte e 7 perse), in attesa dei recuperi delle altre squadre di vertice.

19/40 da due, 8/25 da tre e 8/13 ai liberi per Rimini. Per Cecina 17/31 da due, 7/14 dall’arco e 10/15 dalla lunetta. 37-29 per i padroni di casa i rimbalzi. I locali perdono ben 24 palloni, a fronte di 3 recuperi. 11 perse e 11 recuperi invece per RBR.

Top scorer è ancora Simoncelli (18 punti). In doppia cifra in casa biancorossa anche Broglia (17), Crow (12) e Mladenov (11).

