Asd femminile Riccione, espugnato il campo di Civitanova con doppietta di Albani

Vis Civitanova-Asd femminile Riccione 0-2

IL TABELLINO

Vis Civitanova: Locatelli, Langiotti (62’ Ranzuglia), Natalini, Seranaj, Monzi Clarissa, Rendo, Fiorella, Poli (38’ Valtolina), Magnago, Silvestrini (78’ Parmegiani), Rastelli.

Asd Femminile Riccione: Fara, Barocci (56’ Monetini), D’Aprile, Gostoli (56’ Finotello), Albani, Della Chiara, Esposito (72’ Manara), Perone, Schipa (90’ Giardina), Semprini, Piergallini (71’ Ciavatta).

Reti: 30′ e 82′ (rig.) Albani.

Ammonite: Rendo, Fiorella.

CRONACA E COMMENTO

Prezioso successo in chiave salvezza del Riccione, corsaro sul terreno di gioco di Civitanova Marche grazie alla doppietta di Albani (una rete per tempo, di cui una su calcio di rigore); in virtù di questo successo le romagnole raggiugono quota 12 punti in classifica, allungando ad 8 lunghezze il margine di vantaggio sulle marchigiane, penultime in graduatoria.

La partita. Al 24’ tiro di Schipa ribattuto da un difensore avversario; al 25’ ci prova Esposito; al 28’ tiro di Albani che viene parato dal portiere avversario; al 30’ le romagnole sbloccano la gara con la rete di Albani; al 31’ Magnago effettua un tiro in porta, al 33’ ci prova Semprini; al 46’ tiro di Perone ribattuto dall’estremo difensore; dopo tre minuti di recupero l’arbitro manda la squadra negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 a favore degli ospiti.

Nella ripresa al 48’ ci prova Valtolina senza esito; al 63’ conclusione di Magnago; al 67’ Albani calcia in porta; al 68’ tiro di Ranzuglia; al 72’ tiro di Ciavatta; all’82’ raddoppio delle romagnole con Albani che realizza su calcio di rigore; dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità sancendo la vittoria del Riccione sul campo della Vis Civitanova per 2-0.

Di seguito le dichiarazioni del mister Federico Casadei, subentrato al timone della squadra al posto di Balacich: “Sono contento del risultato ottenuto oltre che della prestazione della squadra; abbiamo tenuto il pallino del gioco nel primo tempo, commettendo pochi errori, gestendo al meglio la gara nella seconda frazione di gioco, contrastando le ripartenze dei nostri avversari che con lanci lunghi, condizionati dal vento, cercavano di impensierirci; i tre punti sono di vitale importanza per la classifica ed il morale del gruppo; ho accettato con entusiasmo di guidare la squadra, consapevole del buon materiale a disposizione in un gruppo dove la tecnica di base su cui lavorare è abbastanza buona”.

