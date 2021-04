A Mondaino a vincere la gara per Elite e U23 è il veneto Alex Tolio

🔊 Ascolta l'audio

Alex Tolio (Zalf Euromobil Désirée Fior) ha conquistato con pieno merito, al termine di una lunga azione solitaria di quasi 50 km, la nuova appassionante edizione della Strade Bianche di Romagna, che nel 2021 è tornata in calendario spostandosi nella Valle del Conca. Per il trevigiano Alex Tolio, classe 2000, la prima vittoria stagionale.

Un percorso inedito, che con i suoi 2.300 metri di dislivello, i tratti in sterrato e pendenze fino al 15% ha messo alla prova i corridori al via. Un percorso suggestivo che ha portato il gruppo a toccare gli otto Comuni dell’Unione della Valconca: Mondaino, Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo – Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio e San Clemente.

Territorio che si candida a diventare un punto di riferimento per il ciclismo italiano con la sua tradizione contadina, poco contaminata dallo sviluppo industriale, in zone splendide per i cicloturisti e a pochi chilometri dalla funzionale rete di Bike Hotel sorti negli ultimi vent’anni in Romagna.

LA CRONACA – Terrazze panoramiche sugli Appennini e sul Mare Adriatico, nel territorio della Valle del Conca, hanno fatto da cornice a un vero spettacolo sportivo, in una gara che ha visto ai nastri di partenza ben 177 ciclisti Elite e Under 23 in rappresentanza di 37 formazioni, tra cui la Nazionale Italiana, la Nazionale USA, gli inglesi dell’Holdsworth Zappi Cycling Team e gli svizzeri del Vc Mendrisio.

Poco da segnalare nella cronaca di gara nei primi chilometri. Il primo vero attacco è di Emanuele Ansaloni, portacolori di #inEmiliaRomagna Cycling Team: per lui un vantaggio che arriva 30” circa, ma viene raggiunto dal gruppo al 49° km di gara, al primo tratto di sterrato.

I primi 80 km portano i corridori a toccare tutti i Comuni della Valconca: Mondaino, che ospita partenza e arrivo, Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo – Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio e San Clemente. Territori che evocano immagini suggestive in corsa, come quelle già evocate dal video del sopralluogo del percorso in bicicletta di Davide Cassani.

Il momento decisivo è al km 86, nel terzo settore di sterrato, denominato strada dei Mandorli. Mancano esattamente 50 km al traguardo, il veneto Alex Tolio (Zalf Euromobil Désirée Fior) forza l’andatura in testa al gruppo sperando di trovare collaborazione ma si trova solo al comando.

Prosegue nella sua azione di buona lena andando già a guadagnare oltre un minuto a quaranta chilometri dalla conclusione. Tanti tentativi alle sue spalle, la corsa è durissima e provoca grande selezione, ma nessuno riesce a raggiungere il battistrada che porta a termine una vera e propria impresa, in linea con lo spirito di una corsa come la Strade Bianche di Romagna.

A completare il podio Alessandro Verre (Colpack Ballan), vincitore due giorni fa al Trofeo Città di Meldola – Gp Awc Event, e Riccardo Lucca (General Store-Essegibi-F.lli Curia).



ORDINE D’ARRIVO STRADE BIANCHE DI ROMAGNA:

1. Alex Tolio (Zalf Euromobil Désirée Fior) 130 km in 3h20’21” alla media di 38,932 km/h

2. Alessandro Verre (Team Colpack Ballan) a 42″

3. Riccardo Lucca (General Store-Essegibi-F.lli Curia) a 50″

4. Asbjorn Hellemose (Vc Mendrisio) a 58″

5. Gianmarco Garofoli (Nazionale Italiana) a 1’02”

6. Antonio Puppio (Nazionale Italiana) a 1’05”

7. Lorenzo Ginestra (Aran Cucine Vejus) a 1’21”

8. Francesco Romano (Velo Racing Palazzago) 1’51”

9. Giacomo Garavaglia (Work Service Group Dynatek Vega) a 2’20”

10. Davide Botta (Vc Mendrisio) a 2’24”

Info Strade Bianche di Romagna: https://www.extragiro.it/strade-bianche-di-romagna-la-gara/



DAL 22 AL 25 APRILE EXTRAGIRO ORGANIZZA IL GIRO DI ROMAGNA PER DANTE ALIGHIERI

Ad organizzare la gara è ExtraGiro, gruppo organizzativo coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini (Nuova Ciclistica Placci 2013 – Communication Clinic) che ha messo al centro delle proprie attività la bicicletta come motore di sviluppo e di rilancio per i territori e per il turismo sostenibile. Oltre a un ricco calendario agonistico che prosegue ora con il Giro di Romagna per Dante Alighieri (22-25 aprile), il Giro d’Italia Giovani Under 23 (3-12 giugno) e i Campionati italiani di ciclismo Elite uomini in linea e Donne e Uomini Elite e Donne Junior a cronometro (18-20 giugno), tra i progetti di ExtraGiro figurano anche la formazione sul tema del mobility management, forniture di flotte e-bike, percorsi di valorizzazione delle piste ciclabili e l’app Museo Digitale Diffuso del Ciclismo (MDD), nata dalla volontà di salvaguardare il patrimonio narrativo ed immateriale del ciclismo.