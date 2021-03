Querzoli Forlì-Titan Services San Marino 3-1

🔊 Ascolta l'audio

Querzoli Forlì-Titan Services San Marino 3 a 1 (25-20, 25-23, 21-25, 25-20)

IL TABELLINO

Querzoli Forlì: Mariella 6, Kunda 23, Casamenti, Andrea Pirini 11, Olivucci 7, Berti (L), Donati 13, Taglioli 2, Porcellini 9. N.E. Graziani, Boschetti, Bassi, Mambelli, Marco Pirini. Ace: 3. Muri punto: 10. All. Gabriel Kunda.

Titan Services San Marino: Kiva 13, Rondelli 3, Bernardi 9, Carigi, Elia Lazzarini 1, Benvenuti 21, Ricci 1, Cicconi, Andrea Lazzarini 9, Broccoli (L). N.E. Alessandrini. Ace: 3. Muri punto: 5. All. Stefano Mascetti.

Arbitri: Riccardo Barabani (1°) e Andrea Pentassuglia (2°).

CRONACA E COMMENTO

Come da pronostico, la Titan Services torna da Forlì sconfitta ma dopo aver disputato una buona partita, tenendo anche conto delle condizioni nelle quali è arrivata a giocare sul parquet dei capoclassifica. Dopo un mese di stop a causa del covid che ha colpito alcuni giocatori e con non più di un paio di allenamenti a ranghi completi, capitan Andrea Lazzarini e compagni hanno disputato un buon match, molto grintoso.

“Soprattutto abbiamo provato a giocare la nostra pallavolo. – Spiega un soddisfatto Stefano Mascetti, coach dei titani – mentre all’andata non ci eravamo assolutamente riusciti. I ragazzi sono stati tutti bravi ma penso di dover citare Ian Kiva, adattato a opposto, e il libero Manuel Broccoli, un classe 2003, che ha disputato la sua prima partita da titolare giocando più che discretamente. A metà del quarto set abbiamo avuto un evidente calo fisico ma me lo aspettavo, dopo un mese di stop non potevamo essere a posto. Torniamo senza punti in tasca ma ho rivisto la squadra volitiva di inizio campionato. Oggi eravamo liberi di testa e con una gran voglia di giocare”.

La Titan Services tornerà in campo sabato 10 aprile, dopo la sosta pasquale, per affrontare il primo dei quattro recuperi in programma. Sul Titano salirà la Geetit Bologna, l’altra squadra candidata alla vittoria del girone.

Prossimo turno. (Recupero della 6^ giornata). Sabato 10 aprile ore 18.30 a Serravalle Titan Services – Geetit Bologna.

Le date degli altri recuperi:

Recupero 7^ giornata – Kerakoll Sassuolo – Titan Services sabato 17 aprile ore 17.30 a Sassuolo.

Recupero 8^ giornata – Titan Services – Consar Ravenna sabato 24 aprile ore 18.30 a Serravalle.

Recupero 9^ giornata – Titan Services – Sab Heli Rubicone data ancora da destinarsi.

Ufficio stampa Federvolley San Marino