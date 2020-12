Gnassi in Fiera: giornata di speranza. Quando sarà il mio turno mi vaccinerò

“Una giornata di speranza e di scienza – è il commento del sindaco Andrea Gnassi, arrivato in Fiera per vivere da vicino il vaccine day, un giorno dal forte valore simbolico – Oggi iniziamo a intravedere la luce in fondo al tunnel, una prospettiva per un futuro libero dal Covid. Iniziamo dagli operatori sanitari, da coloro che sono al fronte ogni giorno da mesi, un primo passo verso una campagna vaccinale di massa che dovrà essere rapida, capillare, rigorosa”

“E’ una domenica che segna la ripartenza, che ci fa guardare finalmente con ottimismo al 2021: ci vorrà tempo, ma ne usciremo. Nelle prossime settimane non dobbiamo perdere lucidità. Ora però è il momento della responsabilità, individuale e delle istituzioni. La scienza ci offre l’opportunità di costruire un nuovo futuro, di far ripartire economia e lavoro, di rigenerare luoghi e città davvero più sostenibili, moderne, innovative e solidali. Sta ad ognuno di noi non sprecarla”. Alla domanda se si vaccinerà il sindaco ha risposto di sì: “attenderò il mio turno, quando l’Ausl mi chiamerà“.