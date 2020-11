Scrimmage RivieraBanca Basket Rimini-Senigallia 79-54

RivieraBanca Basket Rimini-Pallacanestro Senigallia 79-54 (parziali 22-11, 43-26, 57-42)

IL TABELLINO

RIVIERABANCA BASKET RIMINI: Simoncelli, Mladenov 17, Rossi D. 1, Crow 9, Moffa 22, Rivali 2, Rinaldi 17, Broglia 4, Alviti 1, Riva, Rossi F. 2, Ambrosin 4. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

SENIGALLIA: Pierantoni 14, Pozzetti 10, Giacomini 5, Giunta 2, Centis 8, Cicconi Massi 6, Costantini, Giuliani, Terenzi, Moretti 2, Peroni 7. All. Paolini, Peverada, Ruini.

CRONACA E COMMENTO

Bella e convincente vittoria per RivieraBanca Basket Rimini! Al PalaSGR di Santarcangelo gli Heroes battono con ampio margine Senigallia nell’ultimo scrimmage della preseason giocando un’ottima pallacanestro sia in attacco che in difesa: la giusta iniezione di fiducia in vista dell’esordio in campionato di domenica prossima contro Cesena. Si registrano ottime prestazioni da parte del trio Moffa-Mladenov-Rinaldi (57 punti in tre), bene anche i giovanissimi Riva, Alviti e Dario Rossi che si sono messi in luce nel secondo tempo. Positivo il rientro sul parquet di Simoncelli, reduce da un infortunio muscolare, che ha fatto vedere buone cose a riprova del fatto che il suo recupero procede nella giusta direzione.

La dichiarazione di Coach Massimo Bernardi.

“L’amichevole di questa sera ci lascia tante indicazioni positive nel segno del nostro percorso di crescita. In primis i ragazzi sono stati intensi in fase difensiva, hanno pressato bene la palla e recuperato tanti palloni dopo tentativi di anticipo e da queste situazioni sono nati dei contropiedi che abbiamo sfruttato, ma anche quando c’era da difendere a metà campo siamo stati bravi. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, si sono divertiti ed hanno espresso un buon basket. Nella metà campo offensiva ci sono state ottime soluzioni, anche se non siamo stati sempre perfetti. Nel complesso però è stata sicuramente un’amichevole molto proficua.”

Simoncelli potrà recuperare del tutto per la prima di campionato?

“Questa sera ha giocato ed il suo contributo c’è stato, ha distribuito bene per i compagni. Non penso che sarà al top della forma per la partita contro Cesena, però sarà con noi e questo è importante perché è un giocatore che ha tanta qualità ed esperienza.”

Ufficio Stampa

RivieraBanca Basket Rimini