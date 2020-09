Il Pura Vida di Riccione propone tre giorni di Open Day gratuiti per bambini e adulti

Dalla stagione outdoor a quella indoor, il Pura Vida di Riccione punta sempre sulla qualità ed eccellenza dei suoi programmi, mai così numerosi e qualificati.

Martedì scorso il programma della scuola di beach tennis è stato presentato in una riunione di inizio stagione all’Hotel Consul di Riccione. Nell’occasione a giocatori e famiglie sono stati presentati dai tecnici Emanuela Donati e Max Sforza i programmi dell’Accademia, i corsi adulti e bambini, il sistema di lavoro Walkabout, le location ed i collaboratori. Insomma, si è fatto il quadro generale del lavoro autunnale ed invernale dopo l’ottimo risultato dei campionati estivi culminati con gli incontri con i campioni di questo sport. Ora sono in programma gli Open Day, spalmati su tre giorni, in tre diverse location, ma tutti con lo stesso programma che comprende la prova gratis degli allenamenti per bambini ed adulti, principianti ed agonisti. I gruppi Under proveranno dalle 16.30, gli adulti dalle 18.30.

Si parte martedì 29 settembre al Misano Sporting Club (Via Rossini n.8 a Misano), mercoledì 30 alla Playa de

Santander (Via Cerro 770 a Sant’Andrea in Casale) e giovedì 1 ottobre al Padel & Beach Smash (Via Toscana n.105 a Pesaro). Un’occasione unica per avvicinarsi o perfezionare il beach tennis con il supporto di istruttori federali di grande professionalità.

Per informazioni si possono contattare i maestri del Pura Vida, Max Sforza al 348.5596870, oppure Emanuela Donati al 347.6131774.

Ufficio stampa Pura Vida Riccione