Ceccoli-Capolongo all’attacco del 27° Rally dell’Adriatico e Marche

Il Campionato Italiano Rally Terra arriva al giro di boa con il terzo dei quattro appuntamenti della stagione 2020. La nuova sfida è prevista nel week-end del 26-27 settembre a Cingoli (Mc) dove si corre il Rally dell’Adriatico e Marche. Il ricco elenco iscritti vede al via 93 equipaggi, tra questi spicca la presenza di una serie di piloti internazionali con le vetture regine della specialità: le R5. Tra le 29 vetture di vertice anche la i20 di Hyundai Rally Team Italia con l’equipaggio composto da Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo.

Il pilota sammarinese e il navigatore piemontese hanno conquistato un quarto posto nel debutto stagionale con la i20 al Rally di Arezzo Valtiberina e Crete Senesi e a seguire un terzo posto al San Marino Rally che gli hanno permesso di salire al terzo posto della classifica del campionato italiano. L’obiettivo sulle strade marchigiane è quello di migliorarsi ancora, sfruttando la continua evoluzione della vettura e il crescente feeling con la medesima.

“Ritorno con piacere al Rally dell’Adriatico, una gara che mi piace molto – racconta Daniele Ceccoli -. Spero di fare meglio rispetto alle pur buone due prime gare dell’anno. In questi mesi, km dopo km, è cresciuta la confidenza con la Hyundai gommata Michelin, vettura che ha caratteristiche differenti rispetto alle auto che ho guidato in passato. Abbiamo svolto ulteriori test per adattarla al fondo veloce e compatto del rally marchigiano, inoltre ho passato alcune ore ad analizzare la telemetria della vettura assieme agli ingegneri di Hyundai Rally Team Italia. Un lavoro certosino e molto professionale che mi ha permesso di capire come sfruttare al meglio il potenziale della i20 e che spero di mettere subito all’opera”.

Il Rally dell’Adriatico e Marche è il penultimo appuntamento del calendario 2020 e anticipa il round finale al Tuscan Rewind del 20-22 novembre a coefficiente 1,5. Al momento la classifica del campionato è molto corta e provvisoria, perché la classifica del San Marino Rally è ancora sub iudice per il reclamo di un avversario. Con ancora 37,5 punti in palio e un risultato da scartare, previsto dal regolamento che permette di conteggiare solo i migliori tre risultati, il terzo posto provvisorio di Ceccoli-Capolongo è in linea con l’obiettivo di inizio stagione, la lotta per titolo su terra.

Riccardo Scandola responsabile di Hyundai Rally Team Italia: “Entriamo nella seconda parte di questa strana stagione compressa con una serie di impegni molto importanti per la nostra squadra. Il Campionato Terra è uno di questi e torniamo a Cingoli con l’ambizione di far bene. Il rapporto con i tecnici di Alzenau (D) è continuo e siamo convinti di avere tutto per far bene con Ceccoli che nel frattempo ha proseguito nel lavoro di test e sviluppo. Poi torneremo a distanza di poche settimane nel Campionato Italiano e nel Mondiale WRC3. Stiamo definendo gli ultimi dettagli assieme a Hyundai Motorsport Customer Racing e ai nostri partner tecnici e a breve ci saranno notizie interessanti”.

Il 27° Rally dell’Adriatico e Marche vedrà la partenza domenica 27 settembre alle ore 07:30 dalla piazza Vittorio

Emanuele II di Cingoli (Mc) per ritornarci alle 17:30 dopo aver disputato i 64,59 km cronometrati su 206 in generale. Questo rally molto compatto prevede solo due prove speciali Castel Sant’Angelo di 10,60 km e Dei Laghi 10,93 km, da ripetersi tre volte. Sempre a Cingoli saranno allestiti i due parchi assistenza di 45’ cadauno, dove il primo concorrente è atteso a partire dalle ore 10:28 e successivamente alle 14:09.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA

08-09 agosto – Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina (Ar)

29-30 agosto – San Marino Rally (RSM)

26-27 settembre – Rally Adriatico e Rally Balcone delle Marche (Mc)

20-22 novembre – Tuscan Rewind (Si)