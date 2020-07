Ufficiale: Rocco Di Filippo e Amedeo Valentini sono giocatori del Novafeltria Calcio

Il Novafeltria Calcio comunica altre due operazioni di mercato.

Dopo Hysa, Foschi, Indelicato e Semeraro, è stato tesserato Rocco Di Filippo, difensore classe 1984 che nello scorso campionato ha militato nel Solofra (Promozione Campania). Di Filippo dal 2010 al 2018 ha vissuto a Rimini e vestito le maglie di Riccione (Serie D) e Misano (Eccellenza), per poi proseguire la carriera nel campionato interno sammarinese. Tornato a Rimini, sempre per ragioni lavorative, ha detto sì all’ambizioso progetto del Novafeltria.

Per la difesa trovato l’accordo anche con il novafeltriese Amedeo Valentini, classe 1994, che lo scorso anno aveva iniziato in gialloblu, prima di trasferirsi sulle Dolomiti per ragioni di lavoro. Valentini ha fatto la trafila nei settori giovanili di Rimini e San Marino Calcio, ai tempi del professionismo per entrambe le compagini.