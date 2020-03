15 nuovi casi a San Marino ma nessun decesso

Altri 15 nuovi casi di positività al covid-19 ma, dopo i sei di sabato, nessun nuovo decesso nella Repubblica di San Marino. Complessivamente i contagi sono 151, di cui 63 ricoverati all’Ospedale (13 in Rianimazione con sintomatologia severa) e 88 in isolamento a domicilio. Restano 20 le vittime dall’avvio dell’emergenza mentre i guariti sono quattro e 49 i pazienti dimessi per migliorate condizioni cliniche. Le quarantene attive sono 431 (22 sanitari e due Forze dell’Ordine) mentre quelle terminate sono 370.

Dai vertici del Governo sammarinese si rinnova l’appello ad osservare le semplici regole di prevenzione volte a prevenire il rischio di contagio del virus:

restare a casa, uscire solo per ragioni essenziali

lavarsi le mani in modo frequente e accurato, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce, evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, evitare luoghi affollati, disinfettare le superfici e gli oggetti di uso comune, non andare al pronto soccorso o ai Centri Salute in caso di sintomi influenzali, ma contattare il proprio medico curante o pediatra in ospedale o la guardia medica.

Numero dedicato alle informazioni sanitarie: 0549 994001

Protezione Civile per l’assistenza sul territorio: 0549 883401 o 88340202)

Si aggrava anche la posizione nella Regione Marche dove oggi si registrano 268 casi di positività in più. Complessivamente i contagi accertati sono 2421