REAL GIULIANOVA-CATTOLICA S.M. 1-1

IL TABELLINO

REAL GIULIANOVA: Bifulco, Ferrini, D’Antonio, Castiglia (5′ st Suriano), Diamoutene, Guéye, Di Paolo (13′ st Vitelli), Ramku (39′ st Balducci), Cesario, Torelli, Barlafante. A disp.: Di Piero, Mennillo, Lenoci, Antonelli, De Marchi, Forcini. All. Del Grosso.

CATTOLICA S.M.: Guido Piai, Croci, Guarino, Gaiola, Ferraro, Bajic, Gasperoni (18′ st Cannoni), Pasquini (21′ st Ferrario), Battistini (13′ st Morga), Merlonghi (29′ st Okoli), Notariale. A disp.: Aglietti, Stallone, Drudi, Abouzziane, Nsingi. All. Cascione.

ARBITRO: Paul Leonard Mihalache di Terni.

ASSISTENTI: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Paolo Cipolletta di Avellino.

RETI: 38′ pt Battistini, 11′ st Torelli.

AMMONITI: Barlafante, D’Antonio, Pasquini, Ferrario, Merlonghi, Guarino, Okoli, Guido Piai.

CRONACA E COMMENTO

Finisce 1-1 la sfida del “Rubens Fadini” tra Real Giulianova e Cattolica S.M., che si ritrovano quindi ancora a braccetto in classifica, con un punto in più (a quota 22). Giallorossi ospiti in vantaggio con Battistini al 38′ del primo tempo. I locali pareggiano con Torelli all’11’ della ripresa.