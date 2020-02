Il Rimini.com gioca bene ma l'I.C. Futsal è superiore: a Imola finisce 3-1

I.C. FUTSAL-CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 3-1

IL TABELLINO

I.C. FUTSAL: Bianchini, Caria, Argnani, Cavina, Paolini, Mini, Ricciardelli, Lesce, Betti, Visani, Boustial, Mongardi. All.: Ghirotti.

RIMINI.COM: Ciappini, Moretti, Tonetti, Delvecchio, Vitali, Timpani, Rizzo, Celli, Muha, Saponi. All.: Fallini.

ARBITRI: Faraone di Bologna, Ceglia di Imola.

RETI: 9’ pt Caria, 29’ pt Lesce, 7’ st Timpani, 19’ st Lesce.

AMMONITI: Moretti, Timpani.

CRONACA E COMMENTO

Ai biancorossi, anche questa volta, non resta che una buona prestazione fra le mani. Gli uomini di Fallini giocano bene, lottano e di sicuro meriterebbero qualcosa in più di ciò che dice il risultato finale, ma al triplice fischio tornano in Riviera ancora una volta con nessun punto in bisaccia e una corsa alla salvezza che si fa sempre più complessa. Ovviamente in casa riminese ci sono da considerare le diverse assenze, che hanno ridotto pesantemente le rotazioni a disposizione di Fallini e non hanno permesso il forcing finale che forse avrebbe ravvivato ulteriormente il finale di partita.

Il Rimini.com gioca un primo tempo mediocre, con i padroni di casa che fanno la voce grossa e vanno al riposo sopra

per 2 reti a 0. Il gol che sblocca l’incontro è opera di Caria che, dopo essere arrivato al limite dell’area, fa partire un destro in diagonale sul quale Ciappini non può nulla. Il Rimini.com prova a reagire, ma non va mai così tanto vicino al gol. Il match rimane in equilibrio, ma quest’ultimo viene meno al 29’ quando gli imolesi raddoppiano grazie ad un gran tiro da fuori di area di Lesce che termina nel sette della porta difesa da Ciappini.

Il Rimini.com rientra per la ripresa con grandissima verve e decisione, con il desiderio di rientrare in partita e

di mettere in maggiore difficoltà gli avversari. Al 7’ il capitano biancorosso, Davide Timpani, riapre i giochi con il gol che accorcia le distanze, sfruttando al meglio l’assist di Tonetti che lo trova libero di calciare a rete. Nel giro di poco gli ospiti hanno anche l’occasione di impattare il match: la migliore occasione della partita per i biancorossi di andare sul 2-2 capita sui piedi di Muha, che da ottima posizione calcia addosso al portiere avversario. Gli sforzi dei romagnoli si intensificano, ma al momento migliore arriva la doccia gelata del 3-1 emiliano, ancora una volta per merito di Lesce che, dopo aver saltato due giocatori, si accentra e conclude con un tiro rasoterra. Nei minuti conclusivi l’I.C. Futsal commette il quinto fallo, ma i biancorossi non riescono ad approfittarne e non possono sfruttare l’opportunità del tiro libero.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com