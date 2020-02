I dialoghi tra Dalla e Fellini in un concerto per l'AVSI

Domenica 23 Febbraio alle 17 ai Musei Comunali di Rimini_Sala del Giudizio si terrà la Lettura Concerto per canto, piccola orchestra e voce recitante in onore di AVSI Foundation dal titolo: I MERAVIGLIOSI DIALOGHI TRA LUCIO DALLA E FEDERICO FELLINI con Davide Tura e il Virgilio Ensemble.



La presentazione dell’evento:

25 Ottobre 1990, Rai Stereo Due, pomeriggio.

Va in onda il programma “Studio 2” nel quale, per qualche motivo, vengono lasciati parlare a ruota libera e senza interruzioni due grandi artisti italiani, Lucio Dalla e Federico Fellini.

Dopo circa 30 anni I meravigliosi dialoghi sulla musica di Fellini e Dalla diventano musica e racconto nella lettura concerto a cura di Davide Tura e Virgilio Ensemble.

Musiche di Nino Rota, Lucio Dalla e Davide Tura:

VIRGILIO ENSEMBLE

VOCE-Rachele Romani NARRAZIONE-Enrico Battarra

DIREZIONE e PIANOFORTE: Davide Tura

PRIMO VIOLINO: Caroline Drouin SECONDO VIOLINO: Elisa Evangelisti

SAX ALTO: Alessandro Stefanelli

CLARINETTO: Andrea Greganti

CONTRABBASSO e BASSO: Milko Merloni PERCUSSIONI: Tommaso Taddei

Ingresso ad offerta libera. Info e Prenotazioni: 3494298951

MISSION AVSI lavora per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore e della sua dignità, sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in contesti di crisi ed emergenza.

https://www.avsi.org/it/

Link evento: https://www.facebook.com/events/1233853563490849/

Davide Tura (1986) svolge attività di pianista, compositore, ricercatore e direttore. E’ fondatore dell’Ensemble Virgilio e della EinsteinYouthOrcheStar di Rimini, direttore artistico della rassegna musicale Suono DiVino di Sogliano al Rubicone. Riceve commissioni da ensemble, concertisti e privati. Come interprete e compositore ha registrato cd e si è esibito in Svezia, Francia, Austria, Ungheria e Italia.

Virgilio Ensemble L’ensemble nasce nell’estate del 2017 e coinvolge principalmente artisti professionisti del territorio emiliano-romagnolo e giovani talentuosi del riminese.

Si è esibito presso: Porto di Civitanova Marche per Ass. Dantesca Civitanovese, Monastero S. Girolamo di Frontino (PU), Teatro Turroni di Sogliano (FC), Rimini a Teatro Novelli, Cappella Petrangolini, Castel Sismondo, Galleria Primo Piano. Di particolare rilievo è la collaborazione con il Cinema Fulgor fin dall’inaugurazione del 20 gennaio 2018.