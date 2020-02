Federico Mecozzi, già sold out la prima serata al Teatro Galli del 16 maggio

Già sold out la prima data al Teatro Galli di Rimini del concerto di Federico Mecozzi, in programma per il 16 maggio.

Per questo motivo è già stato previsto un secondo appuntamento per il giorno successivo – domenica 17 maggio – la cui prevendita aprirà il 14 febbraio.

Lo spettacolo “Awakening” si presenterà a Rimini in una versione totalmente rinnovata. L’album del giovane polistrumentista riminese sarà rielaborato e riarrangiato completamente dallo stesso Mecozzi e verrà per la prima volta eseguito con l’orchestra Sinfonica Rimini Classica.

La prevendita del concerto, organizzato dall’associazione culturale Rimini Classica e realizzato con il sostegno della Clinica Nuova Ricerca (nell’ambito dei festeggiamenti per il suo 40esimo anniversario) e del Comune di Rimini, è aperta dal 14 febbraio presso l’ENI Station di Gori Ercole a Rimini (via Marecchiese, 284) e sul circuito Liveticket. In questo evento il viaggio di “Awakening” sarà stravolto, riscritto, e diventerà come una sinfonia, dove il colore predominante sarà quello dell’orchestra.

Il 14 febbraio segna anche l’inizio del tour europeo di Mecozzi, con il primo concerto a Londra, a St. Pancras Old Curch.

MECOZZI sarà impegnato in un tour che toccherà le principali città d’Europa fino a concludersi il 16 maggio al Teatro Galli di Rimini. Durante il tour l’artista, da dieci anni al fianco di Ludovico Einaudi in tutti i principali teatri e auditorium del mondo, presenterà il suo album d’esordio “Awakening” prodotto da Cristian Bonato (Numeri Recording) e uscito per Warner Music Italy.

Qui di seguito le date fino ad ora annunciate:

14 FEBBRAIO – LONDRA (UK) St Pancras Old Church

16 FEBBRAIO – PARIGI (F) La Bellevilloise

23 FEBBRAIO – PORTO (PT) Casa da Musica

26 FEBBRAIO – BERN (CH) ISC Club

28 FEBBRAIO – BERLINO (DE) Lido

09 MARZO – MADRID (ES) Sala Galileo Galilei

10 MARZO – BARCELLONA (ES) Luz de gas

16 MARZO – COPENAGHEN (DK) Istituto Italiano di Cultura

27 MARZO – AMSTERDAM (NED) Concertgebouw

28 MARZO – BRUXELLES (BE) Bozar

16 MAGGIO – RIMINI (RN) Teatro Galli

17 MAGGIO – RIMINI (RN) Teatro Galli

“Awakening”, composto da 11 tracce, è un viaggio sonoro che racchiude e sintetizza le esperienze, i gusti e le contaminazioni sperimentate dall’autore in diversi anni di attività musicale, collaborazioni e viaggi. Un risveglio anche molto personale: con questo lavoro Federico Mecozzi vuole esprimere la totalità più intima della sua personalità artistica, attraverso un linguaggio che intreccia sonorità pop, etniche, classiche ed elettroniche.

Biografia

Federico Mecozzi nasce a Rimini nel 1992.

La predisposizione e l’approccio con la musica sono precoci: all’età di sei anni inizia a suonare la chitarra, di cui si serve fin da subito per scrivere canzoni. Partecipa giovanissimo ad alcuni prestigiosi concorsi cantautoriali, ottenendo notevoli risultati. A 12 anni intraprende il percorso accademico presso l’Istituto Musicale “G. Lettimi” di Rimini, dove studia violino sotto la guida del M° Domenico Colaci e, pochi anni dopo, intraprende gli studi di direzione d’orchestra guidato dal M° Gianluca Gardini; partecipa in seguito a corsi di perfezionamento nell’ambito della direzione sotto la guida del M° Piero Bellugi. Oltre all’intensa attività concertistica, si dedica da anni alla composizione e all’arrangiamento nell’ambito della musica leggera (pop), classica contemporanea e minimalista. Interpreta, inoltre, musica celtica e folklorica (della tradizione bretone, irlandese e scozzese).

Polistrumentista, a partire dal 2009 collabora stabilmente con il celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi, che affianca tuttora dal vivo in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale. In studio di registrazione ha lavorato anche con e per Pacifico, Angelo Branduardi, Blonde Redhead, Remo Anzovino, Filippo Graziani, Andrea Mingardi.

Negli ultimi due anni, ha parallelamente lavorato a “Awakening”, il suo primo album da solista (come violinista, compositore, polistrumentista), disponibile dal 25 gennaio 2019. Inoltre, è stato il più giovane direttore d’orchestra del Festival di Sanremo 2019 e uno dei più giovani di tutti i tempi. Ha diretto sul palco dell’Ariston l’orchestra di Sanremo nell’esecuzione del brano “Nonno Hollywood”, del cantautore Enrico Nigiotti, in gara fra i big dopo il successo a X Factor.