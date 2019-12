La Primo Miglio Stella vince in volata nella tana del Pianoro

Pianoro-Primo Miglio Stella 69-71 (21-15,41-32,60-49)

IL TABELLINO

Pianoro: Tosiani 7, Bonazzi 3, Nicoletti 6, Grandi 4, Nobis 14, Ricci 7, Pierini 8, Minghetti 10, Vaccari 4, Nanni 6. All. Fasone, Caldarella, Coccolini.

Primo Miglio Stella: Insero 7, Coralli, Verni 10, Naccari 14, Pulvirenti 9, Pinto 11, Quartulli 12, Del Turco 8, Distante. All. Casoli, Polverelli.

CRONACA E COMMENTO

Dopo tre sconfitte la Stella torna alla vittoria strappandola a Pianoro negli ultimi minuti di una partita giocata sempre ad inseguire.

I riminesi si presentano in nove causa infortuni e influenze. Nei primi tre quarti la Stella si mantiene sempre in scia degli avversari che aumentano il vantaggio fino a raggiungere la doppia cifra. I giocatori di coach Casoli iniziano a commettere il solito errore di tentare di vincere la partita individualmente dimenticando inoltre l’intensità difensiva. Pianoro distribuisce i punti tra molti giocatori che mantengono la Stella a distanza. All’inizio dell’ultimo periodo Casoli trova il quintetto giusto per il momento mettendo in campo Insero, Pulvirenti, Pinto, Naccari e Quartulli, nonostante Verni abbia ridotto la distanza con alcune penetrazioni in velocità. Il parziale dell’ultimo periodo è 22 a 9 per gli ospiti con 9 punti di Naccari, 5 di Quartulli (11 rimbalzi e 3 assist in totale) e bomba di Insero. A poco più di un minuto dalla fine il punteggio vede ancora Pianoro avanti di 2, canestro in penetrazione di Naccari con fallo subito che porta la Stella a più 1, i padroni di casa hanno finito i time out, attacco di Pianoro senza successo, fallo su Quartulli a 1 secondo dalla fine, segna il primo e sbaglia volutamente il secondo ed è finita.

Buone percentuali ai liberi per la Stella (75%), solita pecca dei rimbalzi offensivi concessi, 10 che hanno fruttato solo 4 punti agli avversari. Buona prova di squadra con punti distribuiti fra sette atleti, la notizia è Del Turco che non raggiunge la doppia cifra fermandosi a 8 punti dopo quasi un campionato e mezzo.