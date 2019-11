Il Rimini.com torna alla vittoria con un poker di Muratori: 4-1 al Sassuolo

FUTSAL SASSUOLO-CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 1-4

IL TABELLINO

SASSUOLO: Roggiani, Manto, Biancolini, Quaye, Di Norcia, Ghiddi, Martina, Schiavoni, Morini, Ruini, Di Prizio, Franchini. All.: Giannini.

RIMINI.COM: Ciappini, Ravaioli, Moretti, Tonetti, Muratori, Gasperoni, Vitali, Timpani, Delvecchio, Muha, Rizzo, Celli. All.: Gasperoni.

ARBITRI: Baldi di Imola, Staffelli di Reggio Emilia.

RETI: 9’ pt Muratori, 20’ pt Di Norcia, 31’ pt Muratori, 25’ st Muratori, 29’ st Muratori.

AMMONITO: Muratori.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini.com di Fabio Gasperoni torna finalmente a vincere e lo fa in grande stile, superando per 4-1 una diretta concorrente per la salvezza come il Futsal Sassuolo. I biancorossi rompono così una maledizione, che non li aveva ancora visti trovare i tre punti in questo girone di andata di Serie C1, salendo a 5 punti in classifica, anche se la situazione in campionato rimane tutt’ora deficitaria. Quella dei biancorossi è una prestazione importante, una vittoria meritata, frutto di una partita difensivamente attenta, contraddistinta da tanto spirito di sacrificio e di una ritrovata verve offensiva. Il grande protagonista di giornata è ovviamente Eric Muratori, autore di un grandissimo match condito da addirittura 4 reti, cosa che lo porta ad essere attualmente il capocannoniere della formazione riminese con 8 gol segnati sin qui in stagione.

Il gol dell’1-0, che arriva al 9’, è figlio di un inizio di partita fiammeggiante da parte dei biancorossi, che dopo una serie di occasioni trova la via della rete grazie ad una bellissima azione corale in cui tutti i giocatori di movimento toccano il pallone e chiusa magistralmente da Muratori su assist di Moretti. Anche il Sassuolo ha bisogno di una vittoria e la reazione dei padroni di casa non si fa attendere: il pari arriva in seguito ad una disattenzione biancorossa con Rizzo, che permette a Di Norcia di impattare il risultato. Gli uomini di Gasperoni, però, non si abbattono e non perdono fiducia come troppo spesso capitato in stagione, anzi: difensivamente gli ospiti non soffrono quasi mai le sortite offensive avversare, proteggendo Delvecchio – in campo al posto dell’infortunato Ciappini – con ordine e dedizione; mentre offensivamente si rivede una buona fluidità che aiuta a produrre una serie di occasioni. Tuttavia, il meritato 2-1 arriva soltanto in chiusura di frazione sugli sviluppi di un corner, con Muratori che sigla al volo in mezzo all’area.

Nella ripresa l’avvio del Rimini.com è ancora una volta scoppiettante: la prima occasione di tempo – forse la più grossa – capita sui piedi di capitan Timpani, che però sbaglia a tu per tu con il portiere avversario. Il ritorno del Sassuolo è vibrante ma i biancorossi si difendono molto bene, reggendo ottimamente l’urto. Il terzo e il quarto gol arrivano negli ultimi 10 minuti dell’incontro ed entrambi nascono da una palla ferma. Il 3-1 arriva da uno schema su calcio di punizione, con Muratori che questa volta si fa trovare libero sul secondo palo per concludere tutto solo. Il gol del conclusivo 4-1 arriva, invece, sugli sviluppi di una rimessa laterale, con il Rimini.com che approfitta ancora una volta delle disattenzioni degli emiliani sulle palle da fermo: anche questa volta ad andare in gol è Eric Muratori. Nel finale il Sassuolo schiera il portiere di movimento, ma i romagnoli si chiudono con organizzazione anche questa volta tenendo il risultato sul 4-1.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio Cinque Rimini.com