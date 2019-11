Ginnastica Riccione, la Serie B si avvicina a suon di ori

La squadra di ginnastica artistica vince anche la seconda prova del Campionato Serie C Gold Zona tecnica 4 che si è svolto sabato a Fermo.

La squadra di Artistica dell’Asd Ginnastica Riccione si avvicina a grandi passi verso la Serie B. Le ragazze allenate da Magda Batocco, Stanislav Genchev, Manuele Amenta e dal tutor FGI Claudia Ferré, sono riuscite a bissare la vittoria ottenuta nella prima prova del Campionato Serie C Gold – Zona tecnica 4 (Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo) mettendosi al collo la medaglia d’oro anche nella seconda prova di campionato che si è svolta sabato scorso a Fermo.

Buone le prove di tutte le atlete: Giada Marchionna a volteggio, parallele, trave e corpo libero, Elisa Palazzini a volteggio, parallele e corpo libero, Adriana Poesio al volteggio, Suamy Battistini alla trave, Claudia Giovagnoni (accompagnata dal tecnico FGI Roberta Tecchi) a parallele e trave, Sara Belussi (in prestito dalla Società sportiva Brixia) a volteggio, parallele, trave e corpo libero, mentre Maya Battistini è dovuta rimanere ferma ai box a causa di un infortunio.

La terza e ultima prova, che decreterà la graduatoria ufficiale (data dalla sommatoria dei punteggi delle tre prove) e dunque la promozione in Serie B per la prima società classificata, si terrà sempre a Fermo domenica 24 novembre.

“Adesso attendiamo l’ultima gara il 24 novembre: chiediamo alle ragazze e agli allenatori l’ultimo sforzo, massima concentrazione e piedi per terra – dice Francesco Poesio, presidente dell’Asd Ginnastica Riccione -. Voglio fare i complimenti alle ragazze, ma anche agli allenatori per la loro grande determinazione, al centro medico Exis Riccione con cui lavoriamo in sinergia, alla nostra mental coach Monica Paliaga e alla nutrizionista Martina Visani Bianchini. Queste prime due vittorie sono merito di tutti”.