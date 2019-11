Frodi nella danza professionistica, operazione dei Carabinieri

In un’inchiesta su frodi in competizioni sportive nel mondo della Danza professionistica i Carabinieri hanno eseguito sette misure coercitive e restrittive. Sono indagate otto persone tra Giudici Federali, Direttori di Gara e Istruttori della F.I.D.S.( Federazione Italiana Danza Sportiva).

Nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria, Matera e Bari, i Carabinieri di Rimini, al termine di complessa attività investigativa e coadiuvati nelle fasi esecutive dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ai sette provvedimenti cautelari interdittivi e coercitivi emessi dal GIP del Tribunale di Rimini nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di frode in competizioni sportive in concorso. Alle 11 al Comando provinciale si terrà una conferenza stampa sull’attività svolta dal Nucleo Investigativo di Rimini.