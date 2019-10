Tiss' You Care-Acqualagna, la vigilia di coach Padovano

Ci siamo, eccome se ci siamo. Eccoci qua. Pronti, carichi e scattanti. Domani (sabato) si gioca in casa con Acqualagna, prima giornata di regular season. Appuntamento alle 18 ad Acquaviva.

Coach Padovano, quali sono le sensazioni a poco dal via?

“L’impatto emotivo è lo stesso di sempre quando inizia un campionato. La prima partita è sempre speciale, non sai mai cosa aspettarti fino in fondo. Sarà il primo vero esame e le emozioni sono tante, anche per i ragazzi”.

Come ha visto il gruppo in questo mese abbondante di lavoro?

“L’impegno è sempre stato encomiabile, ma va detto che siamo ancora un cantiere aperto che ha bisogno di tempo per oliare i giusti meccanismi. Piano pianto, il passare delle partite ci dirà a che punto saremo”.

Cosa pensa di Acqualagna?

“Non abbiamo riscontri diretti perché si tratta di una neopromossa, ma questo ci deve anche far drizzare le antenne: non è mai facile vincere una serie D. Hanno un mix di esperienza e gioventù, coi vari Puleo, Barantani e Muffa ai quali si aggiunge un gruppo di ragazzi importante e di valore”.

Quali sono le previsioni per questo campionato?

“Sarà una stagione tosta con squadre competitive, esperte e fisiche. Per le prime posizioni occhio a Todi, Fossombrone, Tolentino e Recanati, squadre che hanno lavorato bene su telai già di valore. Difficile però valutare nel complesso il girone, vedremo cosa succederà quando si inizierà a competere in campo”.

Si è parlato tanto di Under, che peraltro hanno cominciato bene in Eccellenza battendo Roseto, ma ora le chiedo dei senior. Con Sorbini e Ugolini senior solo ‘sulla carta’ perché ancora giovanissimi, gli altri sono capitan Macina, Raschi e Saponi…

“Non posso che essere soddisfatto di tutti loro, sono i senior giusti per far crescere i giovani. Sono un punto di riferimento per la squadra”.

Loriano Zannoni

Ufficio stampa Pall. Titano