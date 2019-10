Stella-Giardini Margherita 56-83 (18-18,29-36,43-55)

IL TABELLINO

Stella: Veroni ne, Tonti, Coralli, Bollini Trombetti 7, Verni, Pulvirenti 6, Vioglio 3, Bindi 2, Insero 6, Quartulli 4, Del Turco 24, Distante 4. All. Casoli, Polverelli.

Giardini Margherita: Lelli 5, Capancioni 8, Deledda 4, Paolucci 2, Del Prete 15, De Denaro 10, Morra 2, Mazzini, Venturi 19, Lolli 18. All. Morra, Baldazzi.

COMMENTO

Pesante sconfitta casalinga per la Stella. Divario maturato nel secondo tempo quando l’allenatore ospite ha adeguato la difesa su Del Turco, il solo giocatore realmente pericoloso per la Stella, efficace nel gioco da sotto e negli scarichi che non hanno trovato aiuto da parte dei compagni (28% da 3). Alla fine per lui anche 9 falli subiti, 10 rimbalzi, 4 recuperi, 2 assist e 3 stoppate in 38 minuti in campo con 37 di valutazione. La squadra bolognese, ora in testa a punteggio pieno dopo tre giornate, completa ed equilibrata, (4 in doppia cifra) ha preso il largo solo nell’ultimo quarto. La Stella, con a referto solo tre giocatori reduci dalla passata stagione, deve migliorare l’intesa in quanto tutti gli atleti scesi in campo hanno dimostrato di meritare ampiamente la categoria.

Prossimo impegno domenica a Granarolo contro Basket Collage.