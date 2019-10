Sevan Bottari e Diego Bravetti avanzano nel tabellone finale dell'Open di Cervia

I giovani della San Marino Tennis Academy in evidenza nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia. In particolare si stanno mettendo in luce Sevan Bottari e Diego Bravetti.

L’under 14 tesserato per l’AT Termoli (classifica federale 3.3) ha superato il tabellone di terza categoria grazie al successo per 6-3 6-2 sul 3.1 Alessandro Galassi guadagnando l’accesso alla fase finale, dove ha messo a segno poi un altro “positivo” ai danni del 2.8 Massimiliano Zanardi, sconfitto 6-4 6-3: prossimo avversario di Bottari è Gherardo Cacchiarelli (2.6, Ct Arezzo).

Dal canto suo il forlivese Bravetti (2.8, Polisportiva Buscherini), pure lui allievo di Giorgio Galimberti, ha esordito nel draw conclusivo lasciando appena tre game (6-2 6-1) a Raymi Paci, 3.3 del Ct Zavaglia, e ora trova sulla sua strada l’under 16 Jacopo Bilardo (2.7), portacolori del CT Massa Lombarda.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani