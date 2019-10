Sesto ed ultimo appuntamento a Vallelunga per Massimo Roccoli con il CIV

Sesto ed ultimo appuntamento in questo weekend per Massimo Roccoli ed il Team Rosso Corsa, con il CIV Campionato Italiano Velocità SuperSport all’autodromo Pietro Taruffi di Vallelunga, nei pressi di Campagnano, non lontano da Roma. Massimo Roccoli che, se anche matematicamente ancora in lotta per il campionato, è chiamato ad una vera e propria impresa se vorrà riconfermarsi campione.

Le due gare del CIV verranno trasmesse sul canale Sky Sport MotoGP HD 208 ed in diretta streaming sul sito

www.elevensports.it. Approfondimenti ed interviste in settimana su AutomotoTV, canale 228 di Sky.

Potete scaricare il programma del weekend di Vallelunga tramite questo link:

PROGRAMMA.

ELF CIV 2019 – Round 6 Vallelunga (05-06 Ottobre)

Classifica

1. Gabellini 180

2. Roccoli 147

3. Manfredi 127

ORARI

Sabato

Q2 11:05

RACE 1 14:45

Domenica

WarmUp 10:00

RACE 2 16:50