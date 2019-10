Sabato al PalaStella il 9° Torneo Volley Love Fer

Sabato pomeriggio il Palastella di Rimini ospiterà la 9a edizione del torneo “Memorial Fernanda Lanci”. Un quadrangolare in cui si incontreranno le formazioni di VILLA VERUCCHIO, SANTARCANGELO e SG RIMINI che, assieme alle padrone di casa della CAF ACLI STELLA, renderanno omaggio all’indimenticabile Fernanda, anima della squadra gialloblu per oltre venti anni, prima come giocatrice, poi come allenatrice, infine come dirigente della società, dove ha continuato la sua opera, purtroppo convivendo con una malattia che ne ha segnato la prematura scomparsa.

Le quattro contendenti parteciperanno quest’anno al campionato regionale di serie D nel medesimo girone. Il torneo sarà quindi una gustosa anticipazione di quanto potremo vedere a partire dal 18 ottobre.

La squadra di casa si presenta con giovanissime nuove giocatrici, la maggior parte provenienti dal vivaio ed altre da società vicine come Riviera Rimini, Athena, S.G. Rimini e San Marino – che la Polisportiva Stella ringrazia per la collaborazione.

Capitano della squadra è l’esperta Michela Calami nel ruolo di palleggiatrice, da molti anni tesserata con la Polisportiva Stella. Allenatore è Corrado Passamonti, che nelle recenti stagioni ha collaborato col Morciano Volley anche in ambito maschile con la serie B.

Il torneo avrà inizio alle ore 15:00 sabato 12 ottobre. L’ingresso è libero.