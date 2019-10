Prostituzione in strada. Undici clienti colti in flagrante

L’ultima multa è di soli pochi giorni fa: un cinquantenne cesenate colto in flagrante dagli agenti di polizia locale di Rimini mentre era in auto con una prostituta. Salgono così a undici i clienti fermati e sanzionati dal 20 maggio, quando è entrata in vigore l’ordinanza sindacale per contrastare la prostituzione in strada. A queste si aggiungono le multe fatte alla ragazze, per un totale di 180 verbali. Una differenza numerica che è spiegata dal fatto che il cliente può essere sanzionato solo se colto in flagranza mentre le ragazze anche quando hanno atteggiamenti o abiti”atti a far intendere l’offerta sessuale“. L’ordinanza, che sarà valida fino al 15 ottobre, ha visto impegnati per tutta l’estate una decina di agenti che in borghese hanno monitorato le vie e le zone dove si manifesta in modo più intenso il fenomeno. Lo scorso anno, nel periodo dal 15 maggio al 15 ottobre, furono 145 le infrazioni contestate.

“L’ordinanza contingibile e urgente a contrasto della prostituzione per il periodo estivo si conferma come uno strumento efficace per far fronte ad un fenomeno complesso e non facile da sradicare – ricorda l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – Un’attività a cui anche quest’anno daremo continuità: siamo già al lavoro infatti per riproporre la nuova ordinanza sperimentata lo scorso inverno e che comporta la denuncia per chi sfrutta la prostituzione ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. Nel 2018 grazie a questa ordinanza di ‘nuova generazione’ abbiamo ottenuto ottimi risultati in termini di deterrenza di un fenomeno criminoso, veicolo di illegalità, verso il quale l’Amministrazione, nonostante i tanti limiti normativi e le poche possibilità di azione, continuerà a far la sua parte”.