Primo soccorso: l'Athletic Poggio organizza due eventi ad hoc

Due giorni ed altrettanti corsi incentrati sulle tecniche di primo soccorso, fondamentali per gestire emergenze durante le quali è in pericolo la vita delle persone.

Organizzatrice degli incontri l’A.S.D. Athletic Poggio, da tempo impegnata nella promozione di eventi legati a temi così delicati ed importanti, che ha deciso di rivolgersi al più ampio pubblico possibile: infatti uno dei momenti previsti, sarà interamente rivolto ai bambini.

Si comincia lunedì 7 ottobre, alle ore 20, con il corso dal titolo “Basic life support and defibrillation”. Partecipando a questa serata formativa si apprenderanno le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali (basic life support), per affrontare una situazione d’emergenza utilizzando il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), in attesa dell’arrivo del servizio medico. Il tutto secondo quanto previsto ed indicato dalle raccomandazioni dell’ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation). Ai partecipanti che concluderanno l’incontro con esito positivo verrà rilasciato l’attestato di autorizzazione all’utilizzo del DAE, ed un manuale realizzato per promuovere la diffusione della cultura del primo soccorso all’interno delle rispettive comunità di riferimento.

Il costo di iscrizione è di 100 euro a persona, mentre scende a 70 per coloro che parteciperanno per aggiornare competenze già acquisite.

Il secondo momento invece è in programma il giorno successivo, martedì 8 ottobre alle ore 19, e si intitola “A scuola di cuore”. Un corso rivolto ai bambini di almeno sei anni tenuto dai docenti della “Salvamento Academy”, ed incentrato sulle tecniche di primo soccorso a sostengo delle basic life support. Il costo per ogni partecipante è di 20 euro, e prevede il rilascio di un apposito attestato e di un manuale a fumetti.

Entrambi gli appuntamenti verranno ospitati all’interno della Sala Conferenze della nota azienda “Top Automazioni” (Via Torrianese 62, Poggio Torriana).

“Un’Associazione Sportiva Dilettantistica che si limitasse soltanto al preparare le squadre per lo svolgimento dei campionati, molto probabilmente non svilupperebbe a pieno il potenziale del proprio progetto – commenta Wilmer Lapenta, Presidente dell’Athletic – Nel nostro caso, con la crescita notevole e progressiva del settore giovanile, abbiamo l’obbligo di mettere al servizio dei bambini e delle loro famiglie il maggior numero possibile di strumenti per formarsi ed aggiornarsi. E quando parliamo di formazione lo facciamo senza presunzione, intendendo creare il momento di incontro tra dei professionisti del settore e le persone interessate all’argomento trattato. Da evidenziare come questi eventi così carichi di significato, riusciamo ulteriormente a valorizzarli grazie alla disponibilità ed alla passione della famiglia Bargellini, che mette a disposizione gli spazi accoglienti e all’avanguardia della sua azienda”.

Per info e prenotazioni Emanuela 393 0280871.