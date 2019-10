La Titan Services esordisce in trasferta. La Banca di San Marino al via col Cervia

Serie B maschile. Sabato 19 ottobre parte il campionato di serie B maschile e la Titan Services bagna il proprio ritorno in questa serie dopo sei anni con la trasferta a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, contro l’Arno Volley.

“Dobbiamo avere in testa che sarà una partita difficile come tutte quelle che affronteremo quest’anno – esordisce Stefano Mascetti, coach dei titani – . Se l’anno scorso avevamo il timore di lasciare punti in giro, quest’anno il difficile sarà fare punti in ogni occasione possibile. Non potremo pretendere di essere una squadra di alto livello ma una squadra operaia che tenterà di mettere in difficoltà gli altri soprattutto sfruttando la battuta e la ricezione. Gli avversari li conosciamo. L’allenatore è Nuti, ex grande palleggiatore di serie A. L’Arno Volley è un gruppo esperto, di categoria, molto difficile da affrontare sul loro campo e fisicamente ben messo. Se riuscissimo a muovere la classifica, sarebbe molto positivo”.

PROSSIMO TURNO (1^ giornata): sabato 19 ottobre ore 17.30 a Castelfranco di Sotto: Arno Volley – Titan Services San Marino.

Serie C femminile. Sabato prossimo scatta anche il campionato di serie C femminile e la Banca di San Marino parte affrontando in casa il My Mech Cervia.

“Giochiamo contro un’avversaria molto solida, costruita per fare un campionato importante – è l’opinione di coach Wilson Renzi. – Cervia può contare su giocatrici come l’opposto Magnani e la banda Di Fazio che hanno esperienze in serie B. Agostini, che è l’altra banda, garantisce equilibrio perché brava in tutte le fasi di gioco. La centrale Villa è una delle più esperte della categoria. Insomma, sono una squadra forte. Dalle mie ragazze mi aspetto che abbiano la voglia di stare in campo senza farsi trascinare dall’onda emotiva della partita. Questo, più che il risultato, m’interessa in questa prima partita di campionato”.

PROSSIMO TURNO (1^ giornata): Sabato 19 ottobre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – My Mech Cervia.

Ufficio Stampa

Federazione Sammarinese Pallavolo