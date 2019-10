La Rubicone In Volley pronta al via nei campionati di C Femminile e D Maschile

Tutto è pronto per la nuova stagione agonistica della Rubicone In Volley, dopo l’ufficializzazione del calendario dei campionati di Serie C Regionale femminile 2019/20 e Serie D Maschile 2019/20.

Presidente Luigino Pieroni, che campionato si attende e quali le novità dalla formazione femminile?

“Dopo la retrocessione della scorsa stagione durante l’estate abbiamo acquisito i diritti sportivi del Volley Cervia e perciò siamo nuovamente pronti per la Serie C con il progetto giovanile – attacca Pieroni -, iniziato l’anno scorso con qualche rinforzo ed il ritorno di importanti presenze come Chiara Maestri, Federica Polletta, Carlotta Giovanardi e Micaela Delgado. Confidiamo di fare un buon campionato con questi rinforzi, auspicando nella crescita delle giovani atlete. Inoltre da registrare anche l’arrivo del nuovo sponsor sulle maglie: FSE Progetti Cesena. Questa formazione di nove ragazze inoltre parteciperà anche al campionato regionale Under 18 con la maglia del Rubicone In Volley: questo grazie al progetto Romagna In Volley ed in particolare alla collaborazione con il Volley Club Cesena”.

Si giocherà sempre al Marie Curie di Savignano al Rubicone al sabato alle ore 17:30.

Il campionato inizierà in casa (dopo il riposo della prima giornata) sabato 26 ottobre contro la Massavolley, al Marie Curie di Savignano sul Rubicone (alle ore 17: 30).

Questi gli altri incontri: 02/11 Pallavolo Budrio Bo-FSE Progetti Rubicone In Volley; 09/11 FSE Rubicone In Volley-Cattolica Volley; 16/11 Libertas Forlì-FSE Rubicone In Volley; 23/11 Kelematica Forlì-FSE Rubicone In Volley; 30/11 FSE Rubicone In Volley-Avia Ravenna; 07/12 Teodora Ravenna-FSE Rubicone In Volley; 14/12 FSE Rubicone In Volley-Bellaria; 21/12 Riccione-FSE Rubicone In Volley; sosta natalizia con la ripresa il 11/01 FSE Rubicone In Volley-Cervia Volley; 18/01 San Marino-FSE Rubicone In Volley; 25/01 FSE Rubicone In Volley-ACSI Volley Ravenna; poi dopo una giornata di sosta riprenderà il girone di ritorno Sabato 08/02.

In campo maschile dopo la promozione dello scorso campionato in Serie D, quali i cambiamenti nel team e cosa sogna per questo gruppo?

“Respiriamo finalmente un’aria che ci compete – spiega Bruno Dellamotta, dirigente settore maschile Rubicone In Volley -. La base e formata da un gruppo giovani dal 1999 al 2001 con l’aggiunta del palleggiatore Filippo Battistini, della banda Andrea Graziani, del centrale Ugo Ariante e del secondo libero Lorenzo Gridelli. È stato difficile fare assemblare questa squadra per il motivo che giocatori della maschile in giro ce ne sono pochi; la nostra salvezza è un discreto vivaio con cui siamo riusciti ad essere (almeno speriamo) competitivi. Staff tecnico della formazione: allenatore Diego Matteucci, secondo Chicco Maccagni. Obiettivo sicuramente una salvezza anticipata e tranquilla”.

La prima giornata si giocherà sabato 19/10 alle ore 17:30 al palazzetto Scuole Medie San Mauro Pascoli contro Around Team.

Parliamo ora, a pochi giorni dall’inizio dei tornei, dello staff tecnico della Rubicone In Volley sia in campo femminile che maschile.

Nel settore femminile Serie C l’allenatore sarà Giorgio Raggi, con secondi Riccardo Briganti ed Alex Guidi; nel settore maschile allenatore Diego Matteucci, secondo Chicco Maccagni. Lo staff tecnico complessivo della Rubicone In Volley è composto da dieci allenatori coordinati dal Direttore Tecnico (maschile e femminile) Diego Matteucci.

Le squadre giovanili saranno in campo Femminile (Prima divisione e U18, due U16, una U14, U13, U12, tre mini volley) in campo maschile (Prima divisione e U18, U14, U13. I campionati minori partiranno tra novembre e dicembre.

Oltre al già citato Presidente Luigino Pieroni (direttore sportivo prima squadra femminile), lo staff dirigenziale è completato da Riccardo Buda (responsabile comunicazione web social), Bruno Dellamotta (dirigente di riferimento settore maschile), Davide Pironi e Gianpaolo Zanzani (referenti prima divisione/U18 femminile), Renzo Pivi Marinelli e Gioia Campinoti (referenti segreteria).

Fabio Berardi