La Omag all'esordio casalingo contro il CDA Talmassons

Clima di grande attesa al PalaMarignano. È tutto pronto per la seconda giornata del campionato di serie A2, ma soprattutto per l’esordio casalingo: domenica 13 ottobre la OMAG ospiterà la neopromossa CDA Talmassons.

Ruolo importantissimo lo avrà il pubblico dei tifosi di casa. Già in molti hanno seguito le ragazze di coach Saja nella trasferta di Sassuolo. E domenica il palazzetto dello sport, aperto a partire dalle 16, accoglierà tutti gli affezionati ed appassionati di pallavolo che hanno preso a cuore la squadra biancazzurra.

Dopo il brillante debutto di Sassuolo, le marignanesi cercheranno conferme sul campo amico per mettere in cascina altri punti preziosi, mentre le ospiti proveranno a sbloccarsi dopo la sconfitta della prima giornata contro Cutrofiano.

Si tratta di una sfida inedita, fra due squadre che non si sono mai incontrate prima. La neopromossa CDA Talmassons, guidata dal riconfermato Ettore Guidetti, è a caccia del suo primo punto in serie A2. Annovera tra le sue fila giocatrici di ottimo livello che già conoscono la categoria. A differenza della Omag, la CDA Talmasson ha ingaggiato anche una giocatrice straniera, la polacca Hatala schierata nel ruolo di opposto. La coppia di schiacciatrici, completa ed affidabile, è composta da Joly, ex Sassuolo, e Gomiero, proveniente da Montecchio. Potrà contare anche su Aurora Poser (Barricalla), mentre al centro, nel segno della continuità, ci saranno Ceron e Nardini. L’obiettivo delle friulane, come spesso accade per le neopromosse, sarà la salvezza e l’esperto tecnico cercherà di perseguire con una grande attenzione sia ai sistemi di lavoro che alla gestione delle risorse.

Dunque, domenica 13 ottobre alle ore 17:00 si riaccenderanno i riflettori del rinnovato PalaMarignano. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Antonio Licchelli e Andrea Clemente. Chi non potrà essere presente avrà la possibilità di seguire la diretta streaming dell’incontro sul canale Youtube della Consolini al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCkY8XEhz6qiKFFrg0ujS33w. La cronaca sarà di Mauro Mancini e le riprese effettuate dallo Studio “Siamo Live”.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, Saja dovrebbe schierare Battistoni in regia e Decortes opposto, Saguatti e Pamio in posto 4, Gray e Lualdi al centro e Bresciani libero.

Guidetti potrebbe rispondere con Stocco in regia, Nardini e Ceron al centro, Joly e Gomiero in banda, Hatala opposto con Ponte o Cerruto libero.

Le altre partite del secondo turno:

Club Italia Crai – Green Warriors Sassuolo

Volley Soverato – Volley Hermaea Olbia

Cuore Di Mamma Cutrofiano – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Exacer Montale – Itas Citta’ Fiera Martignacco