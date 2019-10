La Beach & Park ha presentato le squadre di B maschile e C femminile per la stagione 2019/2020

Giovedì 3 ottobre alle 18.30, nella Villa Manzoni in via Tre Settembre 252 a Dogana, la Beach & Park Volley ha presentato le sue due prime squadre che, nella stagione 2019/2020, parteciperanno alle serie B maschile (main sponsor TITAN SERVICES) e alla serie C femminile (main sponsor BANCA DI SAN MARINO).

La conferenza stampa è stata aperta da Leo Gennari, presidente della Beach & Park Volley: “Subito dopo le ultime partite del campionato scorso, che ci hanno regalato la promozione in B dei ragazzi e la salvezza in C delle ragazze, abbiamo iniziato a programmare questa stagione. Ci affideremo, per la maggior parte, ai giocatori e alle giocatrici dell’anno scorso, orgogliosi del fatto che il movimento pallavolistico sammarinese cresca continuamente e ci metta a disposizione atleti del Titano. E per questo, che per noi è già un successo sportivo, devo ringraziare, oltre a tutti gli allenatori, anche i tanti dirigenti che lavorano con grande spirito di sacrificio”.

Luca Lorenzi, direttore generale della Banca di San Marino, si è detto contento di “sostenere uno sport di squadra al femminile. Spesso si considera lo sport delle donne meno competitivo e spettacolare ma noi abbiamo notato che crea forti legami con il territorio e per il nostro Istituto, che l’anno prossimo festeggerà i 100 anni di vita, questo è importante. Così com’è importante che alle donne, nello sport come nella vita, siano date le stesse possibilità degli uomini. Anche in questo Banca di San Marino si distingue: il 45% dei nostri dipendenti è costituito da donne. C’è poi il discorso del tifo: abbiamo notato che quello verso squadre femminili è meno divisivo e questo ci piace molto”.

Alfredo Alessi, titolare della Titan Services ha voluto fare i complimenti sia alla squadra maschile che a quella femminile “per quanto ottenuto lo scorso anno. Lo sport praticato in squadra è la cosa più bella, forgia il carattere e rende migliori. Oltre a ribadire la nostra sponsorizzazione anche per quest’anno, faccio il mio più sentito in bocca al lupo a tutti per la stagione che sta per incominciare”.

È stata poi la volta dei tecnici. Per Wilson Renzi, neo allenatore della Banca di San Marino, si tratta di un “ritorno a casa”. Aveva allenato la femminile della Beach & Park anni fa ed era stato protagonista della promozione dalla serie D alla serie C. “La cosa da dire sulla squadra è che su tredici atlete, ben dieci sono sammarinesi – ha esordito – ed è già un bel punto di partenza. Tre anni fa avevo abbandonato questo sport ma, in cuor mio, ho sempre pensato che se qualcuno mi avesse chiamato ci avrei pensato su. Beh… è successo… Dopo questo primo mese di lavoro in palestra mi sento di fare i complimenti alle mie giocatrici perché si stanno impegnando molto. Il nostro obiettivo per quest’anno? Dare tutto in tutte le partite”.

Stefano Mascetti, coach della Titan Services ha affermato: “i miei ragazzi affronteranno questo campionato con grandi motivazioni. L’obiettivo è vincere più partite possibili per poterci salvare”.

Alla fine della conferenza stampa è stata anche presentata la quinta edizione del Memorial Paolo Benvenuti, dedicato al vicepresidente della Federazione Sammarinese Pallavolo nonché ex giocatore e allenatore della federazione, prematuramente scomparso il 16 aprile 2014. Sarà la prima occasione per vedere all’opera la Banca di San Marino 2019/2020. Si gioca domenica 6 ottobre dalle 14 al Pala Casadei di Serravalle. Oltre alle titane, protagoniste il Team 80 Gabicce (serie C marche) e l’Athena Rimini (serie D).

Albo d’oro del Memorial Benvenuti

2015 – Falco San Giovanni in Marignano (M)

2016 – Nazionale sammarinese (F)

2017 – Beach & Park San Marino (F)

2018 – Nazionale sammarinese (F)

