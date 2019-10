Inflazione negativa per i beni, positiva per i servizi

Rispetto al 2018 si registra prevalentemente un calo dei prezzi dei beni e un lieve aumento per i servizi. E’ quando emerge dall’analisi effettuata dalla Camera di Commercio sull’inflazione riminese. Ad agosto 2019 la variazione dell’indice dei prezzi ISTAT per il capoluogo è stata pari al +0,7% rispetto a 12 mesi prima dovuta all’incremento dei prezzi dei prodotti alimentari (+0,3%), dei servizi sanitari,(+0,6%), dei trasporti (+1%) e soprattutto dei servizi ricettivi e di ristorazione (+3,2%). Queste quattro voci costituiscono circa il 51% del paniere provinciale. In flessione, invece, i prezzi di abbigliamento e calzature (-0,7%), affitti e utenze delle abitazioni (-0,2%), articoli e servizi per la casa (-0,5%), ricreazione, spettacoli e cultura (-0,4%). Rilevante la contrazione dei prezzi relativi alle comunicazioni (-8,2%).

La componente di fondo dell’inflazione (calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici) è pari al +0,9%.

La variazione dei prezzi media dei primi 8 mesi del 2019 (su analogo periodo del 2018) è del +0,9%.

La variazione dell’indice dei prezzi ISTAT per famiglie di operai e impiegati, che si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo ad un lavoratore dipendente, è stata pari al +0,6% in agosto 2019.