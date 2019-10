Inchiesta Tecnopolo. Chiesto consiglio comunale tematico

Dopo la commissione saltata lunedì a causa dell’assenza di Sindaco e dirigenti, ieri i consiglieri di minoranza hanno presentato richiesta per un consiglio comunale tematico sull’inchiesta appalti. A darne notizia è il consigliere della Lega Marzio Pecci che, in una nota, stigmatizza “il comportamento del Sindaco e dei dirigenti che hanno mostrato indifferenza alla convocazione di un organo istituzionale.” “Uno sfregio – scrive – alle istituzioni di cui loro stessi sono componenti e rappresentanti”. Ora, prosegue Pecci, “dovranno presentarsi avanti al consiglio comunale per rendere conto alla città intera della regolarità degli appalti e, soprattutto, delle ragioni giustificatrici dei silenzi di chi aveva ed ha la responsabilità della regolarità degli atti”.