Il Rimini.com mastica amaro in Osteria: gioca meglio ma perde di misura

OSTERIA GRANDE-CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 3-2

IL TABELLINO

OSTERIA GRANDE: Arrivabene, Campagna, Zagatti, Sgubbi, Margelli, Greco, Sivieri, Amato, Romito, Lancioni, Abed, Salvini. All.: Monti.

RIMINI.COM: Ciappini, Ravaioli, Moretti, Tonetti, Muratori, Albani, Vitali, Timpani, Muha, Rizzo, Celli, Gemmani. All.: Gasperoni.

ARBITRI: Romani di Modena, Baravelli di Ferrara.

RETI: 17’ pt Zagatti, 20 ‘ pt Muratori, 9’ st Timpani, 14’ st Campagna, 24’ st Sivieri.

AMMONITI: Sgubbi, Greco, Salvini, Albani, Rizzo.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini.com cade in casa dell’Osteria grande, dopo un’ottima partita in cui è stato anche un po’ sfortunato in alcuni episodi, raggiungendo così il negativo record di 5 partite consecutive senza vittoria e senza punti. La squadra di Fabio Gasperoni gioca anche quest’oggi una partita dove sono evidente i margini di crescita di questo gruppo, nella quale i biancorossi mostrano un buon gioco e una notevole preparazione tattica. Eppure, anche quest’oggi alla fine dei 60’ di gioco non resta che un pugno di mosche fra le mani dei riminesi, che tornano a casa con una classifica ancora bloccata a zero punti. Certo, c’è ancora molto tempo per recuperare e nemmeno le dirette avversarie se la passano tanto meglio. Ma dopo 5 partite, una situazione del genere rischia di portare con sé un carico di strascichi per nulla positivi.

La prima metà del primo tempo è piuttosto equilibrato, con entrambe le formazioni più preoccupate a non subire che a rendersi pericolose. Siamo ad inizio campionato, eppure la posta in palio è già alta. A passare in vantaggio sono i padroni di casa al 17’, grazie alla bella conclusione dal limite di Zagatti sulla quale Ciappini non può nulla. I biancorossi rispondono immediatamente e trovano il pari con Muratori, bravo a concludere al meglio lo schema su calcio d’angolo battuto diligentemente da Celli. In chiusura di frazione la squadra di Gasperoni ha una grandissima occasione con Celli, che con grandissima sfortuna colpisce un clamoroso palo da buona posizione.

La ripresa vede sin dalle prime battute un grande atteggiamento offensivo e propositivo da parte del Rimini. Al 9’ gli ospiti passano in vantaggio ancora una volta sugli sviluppi di uno schema: Rizzo calcia ottimamente il fallo laterale che taglia in due il campo e trova liberissimo sul secondo palo Timpani che non perdona. I romagnoli continuano a giocare bene, ma a lungo andare l’Osteria esce fuori con forza e determinazione. A metà frazione la squadra di Monti agguanta il pari con la rete di Campagna, che conclude facilmente appostato sul secondo palo dove riceve il bell’assist in diagonale di un compagno. L’Osteria Grande riesce a completare la rimonta soltanto nei minuti finali della partita con una bellissima conclusione sul secondo palo ad opera di Sivieri, che taglia in due le gambe dei biancorossi che non hanno più la forza e il tempo di reagire.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com