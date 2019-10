Il Futsal Bellaria gioca a tennis con il Baraccaluga

CAMPIONATO SERIE C1

Futsal Bellaria-Baraccaluga 6-1

Un Bellaria tennistico fa baracca e allunga in classifica.

Partenza sprint degli squali che martellano subito e si portano sul 3-0 subendo poi la rete degli ospiti che falliscono un tiro libero. Seconda parte sempre con i bellariesi in auge e i piacentini che falliscono altri due tiri dai 10 metri.

Cronaca: dopo un giro di lancette dell’orologio, Avdullai marca già il territorio: spalle alla porta si gira e in diagonale supera l’estremo difensore lugagnanese (1-0). Reazione emiliana con un tiro non preciso. I romagnoli si portano sul 2-0 grazie ad Aruci, lesto ad infilarsi nelle maglie avversarie. I biancorossi impegnano Manzi, ma poi è Esposito a trovare il tris (3-0). I ragazzi di mister Muraca si buttano in avanti ma Manzi è sicuro. In avanti gli adriatici sono pericolosi con Aruci, ma ad andare in gol sono quelli della Val’Arda che con un pallonetto dal limite superano difensore e portiere locale in uscita (3-1). La rete galvanizza i leoni piacentini, che mettono alla prova Manzi in due occasioni e poi sprecano un tiro libero.

Secondo tempo sulla falsa riga del precedente, con Meleleo subito in rete (4-1). Avdullai sfiora la rete, con gli ospiti che fanno altrettanto colpendo la traversa. Braghittoni si supera sui lugagnanesi, mentre il portiere piacentino non fa altrettanto su una soluzione vincente di Avdullai (5-1). Baraccaluga in inferiorità numerica per l’espulsione del capitano, Meleleo in fase offensiva fallisce. Riesce tutto bene invece a Hidri, che dal limite inganna tutti per il 6-1. Finale con 2 tiri liberi e Braghittoni sugli scudi, negando la gioia del gol agli ospiti.

Buona prova corale dei ragazzi di mister Gregori che prendono punti dopo lo stop della settimana scorsa e danno ossigeno alla classifica.

Futsal Bellaria: Braghittoni, Aruci, Deluigi, Forlesi, Tole, Avdullai, Meleleo, Manzi, Esposito, Ricciardi, Hidri. All: Gregori.

Baraccaluga: Contini, Cella, Di Spirito, Tinelli, Pizzelli, Guardiani, Moutawakkil, De Freitas, Franca, Trenchi, Ferraroni, Molinari. All: Muraca.