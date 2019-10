Fede da nutrire. Le proposte dell'ISSR Marvelli

Riparte l’attività di formazione dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” promosso insieme dalla diocesi di Rimini e da quella di San Marino-Montefeltro, in collaborazione con la facoltà teologica dell’Emilia Romagna. Sono diversi i percorsi proposti di tipo accademico ma anche più di taglio pastorale. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre.

Quattro percorsi accademici e uno pastorale. Anche nel nuovo accademico l’istituto offre opportunità che possono rispondere a desideri diversi di approfondimento. Infatti, accanto alle proposte di una laurea triennale e specialistica, oggi necessaria ad esempio per chi vuole insegnare religione e lavorare in ambito pedagogico, ci sono un master in “Valorizzazione dell’Arte Sacra e del Turismo religioso” un Corso di Alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali” e un percorso di Teologia Pastorale, rivolto in particolare agli operatori pastorali. Il tratto comune delle proposte è il mettersi a servizio di chi vuole dare ragione della propria fede, di chi è in ricerca ma anche dei non credenti, di fronte alle sfide della cultura di oggi.

Presso l’ISSR, sito nell’antica dimora monastica sul colle Covignano di Rimini, è possibile intraprendere diversi percorsi di riscoperta dei preziosi tesori della sapienza e della tradizione spirituale cristiana. L’ISSR costituisce un unicum sul nostro territorio per ampiezza delle proposte, sistematicità di approccio, qualità scientifico-didattica e completezza di sguardo sui diversi versanti della cultura religiosa.

Informazioni più dettagliate (discipline, docenti, orari, convegni e seminari ecc.) sono disponibili sul sito internet: www.issrmarvelli.it.

La Segreteria (aperta dal lunedì al venerdì) si trova presso la sede dell’ISSR, in via Covignano 265, 47923 Rimini; tel. 0541-751367 – email: segreteria@issrmarvelli.it.

Oggi ospite a Tempo Reale il direttore dell’ISSR Marvelli Natalino Valentini