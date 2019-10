Doppio assalto al postamat, a Santarcangelo il colpo riesce

Nella notte, poco dopo le due, i santarcangiolesi del centro storico sono stati svegliati da un forte boato proveniente dal Postamat dell’ufficio di piazzale Marconi, tra il Supercinema e il parco. Ignoti hanno prima coperto la telecamera che sorveglia lo sportello verniciandola di rosso, poi lo fatto saltare con dell’esplosivo e, dopo avere portato via il contante, sono fuggiti in auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che si occupano delle indagini. Da quantificare il bottino, significativi i danni all’ufficio che questa mattina è rimasto chiuso.

Poco prima a Rimini in via Gallina, in zona Lagomaggio, la stessa banda aveva preso di mira un altro postamat ma in questo caso l’allarme li ha fatti desistere.