Cristian Harpula vince a Pescara e stacca il pass per gli Italiani FPI cat. Schoolboy

Cristian Harpula esce vincitore dal Torneo di Qualificazione sul ring di Pescara e stacca il pass per tornare nella città abruzzese il 25-26-27 ottobre prossimi per disputare le fasi finali dei Campionati Italiani di pugilato nella categoria Schoolboy.

Dopo aver vinto in semifinale contro il lombardo Altin Lamaj (Asd Master Boxe), nel torneo indetto dalla FPI e organizzato in collaborazione con l’Asd Simone di Marco Boxing Team e il CR Abruzzo/Molise, il giovane atleta della Boxe Polisportiva Riccione ha bissato il successo nella finale di categoria contro l’abruzzese Angelo Cerello (Wellness Club Ssd).

“Alle fasi finali non sarà facile per noi – ha commentato il tecnico della Boxe Polisportiva Riccione, Ivan Cancellieri – perché si tratta della prima esperienza a livello nazionale, ma proseguiremo a dare il meglio per continuare a vivere questo momento di gloria”.

Al Torneo di Qualificazione pescarese è salito sul ring anche l’altro atleta della Boxe Polisportiva Riccione Alfredo Marcone, categoria Junior. Niente da fare per lui, che ha combattuto e perso ai punti in semifinale contro l’ostico pugile siciliano Emanuele Marsiglia (Asd Cannata Boxe).