Coppa Under 19. Futsal Bellaria-Academy RSM 0-4

Coppa U19

Futsal Bellaria-Academy RSM 0-4

Falsa partenza. Esordio in coppa amaro per l’under 19 che viene sopraffatta in casa dai sammarinesi mettendo la qualificazione a rischio.

Cronaca. Hidri colpisce subito il palo, poi ci pensa Adou a rendersi pericoloso con un tiro da fuori. Academy in vantaggio con Michelotti, lesto ad infilarsi tra le file arancioblù e battere Forlani (0-1). I ragazzi di mister Levani si rendono pericolosi almeno cinque volte, ma Forlani si dimostra insuperabile. Bellariesi che cercano riscatto ma i titanici sono bravi a chiudere tutti gli spazi.

Nel secondo tempo i biancoblù impegnano ancora Forlani, poi si rivede Hidri con un tiro non preciso. Forlani è sempre impegnato a difendere la porta degli squali martello, ma nulla può quando Giacalone perde palla e permette lo 0-2. Gli ospiti insistono, ma Forlani con mani e piedi evita la capitolazione che avviene in maniera sfortuna poco dopo su calcio d’angolo con una deviazione di Hidri (0-3). Adou si fa vedere in area titanica, ma la fortuna non è dalla sua parte. Hidri e Urbinati mettono in mostra le doti del portiere ospite. Non è da meno Forlani che intercetta le soluzioni di quelli della Repubblica. Bellariesi che diventano nervosi, espulso il vice allenatore Vincenzi, si va alla lotteria dei tiri liberi per lo 0-4. Gli squali martello non ci stanno e cercano di riaprire la partita, ma il modo irruento costa altri tre liberi che Forlani devia. Nel finale viene espulso Antinori.

Bellaria: Forlani, Adou, Semprini, Ricciardi, Dervishi, Gipsi, Hidri, Urbinati, Giacalone, Polverelli, Savioli, Antinori. All: Avdullai.

RSM: Geri, Ciarmatori, Crescentini, Giuccioli, Mazza, Baldelli, Sabattino, Gamba, Dolcini, Michelotti, Bollini, Cecchini. All: Levani.