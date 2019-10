Cattolica S.M.-Real Giulianova, la vigilia del tecnico Emmanuel Cascione

Il Cattolica S.M., tornato a punto domenica scorsa a Chieti, può finalmente esordire al “Calbi”. E nel loro stadio i giallorossi cercheranno di conquistare i primi punti interni, impresa non riuscita nelle prime due gare “casalinghe”, giocate a Santarcangelo e Savignano sul Rubicone. L’avversario, il Real Giulianova, ha sei punti in classifica, quattro in più dei romagnoli, ultimi insieme alla Jesina a quota due.

“Stiamo crescendo e sto vedendo passi in avanti importanti da parte della squadra – attacca l’allenatore del Cattolica S.M., Emmanuel Cascione -. Alla fine abbiamo preso gol solo per un rigore dubbio. La squadra ha giocato bene, come ha fatto secondo me anche nelle precedenti partite, ma questa volta è andata meglio perché l’ho vista compatta fino alla fine. Quello centrato a Chieti è un ottimo punto”.

E domani il debutto al “Calbi”, in quello che da ora in avanti sarà il vostro stadio.

“È importante per la squadra avere uno stadio amico, dove ti puoi allenare durante la settimana e la domenica avere una visione del campo che ti dà un po’ più di sicurezza, e con il pubblico a favore. Ci siamo allenati tre volte questa settimana al “Calbi”. La partita di domani sarà per noi un bivio importante perché un risultato positivo ci può permettere di ricucire in classifica e avvicinarci alle nostre concorrenti nella lotta per preservare la categoria”.

Il Real Giulianova è, classifica alla mano, una di queste squadre, per questo fare risultato pieno varrebbe doppio. Sarà poi sfida tra allenatori alla prima esperienza.

“Il Giulianova è una squadra tosta, che ha tanto agonismo e buone individualità davanti: non tutte le squadre possono vantare nelle loro fila un giocatore come Fioretti. Anche in mezzo al campo riescono a giocare in maniera fluida. È una formazione che mette molto carattere in campo. L’allenatore, Del Grosso, lo conosco, è un amico, l’anno scorso giocava nel Giulianova e adesso lo allena. Ci sarà da lottare fino alla fine perché il Giulianova è una squadra che difficilmente molla il colpo”.

Quattro gli indisponibili tra acciacchi e impegni in nazionale.

“Sono ancora ai box Moroni e Gabrielli, sto valutando Merlonghi, che si è allenato tutta la settimana, anche se fisicamente non ha ancora recuperato al cento per cento. Benedettini e Tomassini mancheranno invece perché convocati nella nazionale sammarinese”.