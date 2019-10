Assalto con l'esplosivo al bancomat in via della Gazzella

Nella notte intorno alle 3 i cittadini di via della Gazzella sono stati svegliati da un forte boato. Ignoti hanno preso di mira il bancomat della filiale della Banca Malatestiana vicino alla sede della Polizia Municipale con l’ormai tecnica della “Marmotta”. Dopo avere fatto esplodere lo sportello hanno portato via diverse banconote per poi fuggire a bordo di un’auto scura in direzione di via della Grottarossa. Sul posto sono intervenute la vigilanza privata e la Polizia di Stato che indaga sul colpo. Da quantificare il bottino, significativi i danni alla struttura.