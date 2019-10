Albergatore Pro RBR-Campetto Ancona 77-70

Come complicarsi la vita. E soffrire fino all’ultimo secondo. Rimini stacca la spina troppo presto, Ancona piazza un break micidiale 28-9, mette tanta sabbia negli ingranaggi di Rbr e i biancorossi di coach Bernardi vanno in prolungato black out. A 3″36 Ancona con la tripla di Centanni si porta ad un solo possesso (70-68). Rbr trema e non poco. Il doppio errore da sotto di L. Bedetti fa agitare fantasmi. Rivali che il coach ha rispedito sul parquet ancorché malconcio, da ragione a Bernardi: prende fallo intelligente, e con il bonus va in lunetta: 2/2, Rinascita respira a 3′ dal termine. 72-68.

Finita? Macché, succede di tutto. L. Bedetti sbaglia ancora l’appoggio ma Ferri dall’altra parte fa peggio e perde palloni decisivi. Time out. Tommy Rinaldi esce e va in lunetta, percorso netto: 74-70. Il fratello Nick sbaglia la tripla, ma in casa Rbr F. Bedetti con poca lucidità attacca a testa bassa due volte invece di far trascorrere il cronometro e commette persino sfondo nella seconda occasione a 1’04. Time out Rimini. Rivali buca la difesa e deposita il canestro della vittoria: 76-70. Il libero finale di “Genio” serve solo a fissare il punteggio: finisce 77-70. Rimini a punteggio pieno, 4 punti.

Rinaldi mvp e miglior marcatore con 20 punti, F. Bedetti 13, L. Bedetti 11, Moffa 4, Ambrosin 8, Broglia 2, Rivali 7, Ramilli 8, Pesaresi 2, Bianchi 2, Vandi, Guziur ne.

Paolo Guiducci