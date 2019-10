Aggredisce l'amante della ex con l'aiuto del figlio di lei

Ormai non stavano più insieme ma quando ha saputo che la ex moglie aveva una relazione con una vecchia fiamma è andato a casa e lo ha picchiato con violenza, facendolo finire in ospedale. A dare manforte al 45enne albanese manforte anche il primo figlio della donna, un 24enne, avuto da una precedente relazione.

L’episodio, raccontano i quotidiani, risale al 2016 e adesso i due uomini sono a processo per lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. La vittima dell’aggressione era un siciliano di 53 anni che era tornato a frequentare la donna dopo aver avuto con lei una relazione 15 anni prima. Durante l’aggressione l’uomo era riuscito a fuggire in strada, mezzo nudo e sanguinante, soccorso da alcuni vicini.