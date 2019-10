a scuola con i figli

La quarta azione proposta dal progetto sostenuto da Con i Bambini, vuole essere una possibilità concreta per contrastare l’esclusione favorendo la socializzazione e l’inserimento lavorativo dei genitori che necessitano di tale supporto. In particolare sono spesso le donne straniere a dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia perchè escluse dalla vita sociale. A questo bisogno si intende dare risposta sostenendo percorsi dedicati, sostenendoli nell’affrontare anche le problematiche educative di fronte ad una società in trasformazione. La mattina, infatti, dopo aver accompagnato i figli a scuola, i genitori che lo vorranno potranno fermarsi a colloquio con operatori specializzati, fruire di attività rivolte alla loro formazione e di supporto al ruolo genitoriale. Al centro della progettualità la formazione e l’empowerment della comunità educante nella lotta alla povertà educativa.

Tutto questo sarà possibile grazie all’Associazione Giro Giro Mondo e agli altri partner coinvolti nel progetto: le associazioni Arcobaleno, Between e Zavatta. Durante l’estate si sono tenuti incontri e sessioni di lavoro tra i vari soggetti coinvolti per sviluppare azioni ed attività specifiche. Questi enti hanno infatti maturato una pluriennale esperienza in materia di mediazione linguistica e culturale, integrazione, intercultura e conoscono molto bene il territorio.

Da ottobre si entra nel vivo grazie alla collaborazione con i plessi della provincia di Rimini aderenti al progetto: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Ospedaletto, Riccione e Novafeltria.

Un inizio d’anno ricco di sorprese per crescere insieme!